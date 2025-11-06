台灣水果乾躍上國際媒體！紐時旗下網站大讚：不普通的零食

台灣水果乾躍上國際媒體，美國《紐約時報》旗下產品評論網站「Wirecutter」列出「送給經常出差旅行人士的52項最佳禮物」，其中點名台灣水果乾，讚揚為「不普通的機上零食選擇」。

文章指出，「除非你坐的是商務艙，否則如今的飛機餐實在乏善可陳。何不送一份精緻便攜、充滿美食趣味的禮物，讓收禮人的機上零食體驗煥然一新呢？」

文章點名台灣雲海公司「精選台灣水果乾禮盒」，並指出這款什錦禮盒包含5種香氣撲鼻、口感絕佳的水果乾，分別為愛文芒果、珍珠番石榴、酸甜青芒果、蓮霧和鳳梨。

網站表示，這些水果乾皆採摘於台灣，「台灣素有『水果王國』之稱，擁有得天獨厚的氣候和種植方式。之後，採用低溫小批量烘乾工藝，以保留其豐富的香氣和風味。」

此外，該文章也推薦另一款紐約日式家常菜餐廳的「Bessou海苔脆爆米花」，稱其擁有鹹甜酥脆的豐富口感，「鮮味十足、令人欲罷不能。」文章稱，「這些零食比那些乾巴巴的小袋椒鹽脆餅好吃多了。」

