台灣水果冷知識！鳳梨底部最甜 芭樂竟是維生素C王

台灣素有「水果王國」之稱，孕育了各式各樣的水果，並以其多樣性和美味深受國內外消費者喜愛。然而，這些日常水果背後藏著許多有趣的冷知識。高雄區農業改良場近期揭示了芭樂、鳳梨和百香果等水果的營養與栽培秘密，展現出台灣水果的科學魅力。

鳳梨的果實由多朵小花組成，底部的小果成熟度最高，糖分含量也最高，因此網傳「鳳梨倒著放會變甜」的說法並不準確。（圖/農業部高雄區農業改良場提供）

高雄場表示，芭樂是名副其實的「維生素C之王」。依據衛福部食品藥物管理署的資料，國產珍珠拔果實每100克含有193毫克維生素C，紅心芭樂則高達214毫克，是進口綠色奇異果的2.8倍。根據國民健康署的建議，成人每日維生素C攝取量為100毫克，僅需食用幾片芭樂即可滿足需求。

廣告 廣告

鳳梨作為台灣外銷量第一的水果，其甜度也有特定的規律。俗語「鳳梨頭、西瓜尾較甜」中的「鳳梨頭」指的是果實底部，而非冠芽端。高雄場場長羅正宗解釋，鳳梨的果實由多朵小花組成，底部的小果成熟度最高，糖分含量也最高。此外，網傳「鳳梨倒著放會變甜」的說法並不準確，實際上只是常溫擺放後酸度下降，糖酸比提高使口感更佳。

鳳梨採收後植株的莖部可用來萃取鳳梨酵素。（圖/ 農業部高雄區農業改良場提供）

百香果的採收方式更是充滿趣味。台灣主要栽培品種如‘台農1號’，採用水平棚架栽培，果實自然成熟後掉落至棚架下的吊網中，再集中撈取。部分品種如「滿天星」或「黃金百香果」不易自然落果，需人工摘採。高雄場指出，吊網採收方式不僅確保果實成熟度，還能避免果實摔落地面受損。

此外，鳳梨和木瓜中的酵素在食品加工領域也有重要應用。市售肉類嫩化劑的主要成分來自木瓜酵素和鳳梨酵素，前者常使用青木瓜萃取，後者則主要來自鳳梨採收後的植株莖部。羅場長補充，鳳梨莖部還可萃取纖維，用於替代棉花或石化纖維，助力減碳目標。

芭樂富含維生素C。（圖/ 農業部高雄區農業改良場提供）

百香果以水平棚架栽培，果實自然成熟後落於吊網，再集中撈取。（圖/ 農業部高雄區農業改良場提供）

台灣四季盛產多樣水果，每一種背後都有耐人尋味的科學奧秘與栽培故事，從營養價值到加工技術，均展現水果世界的精彩。下次品嘗水果時，不妨想起這些冷知識，讓味蕾與心靈都多一份驚喜與讚嘆

延伸閱讀

清大化學系學生嗆「逼我當鄭捷」！校方緊急回應了

烏克蘭人口危機！少600萬人、重創出生率 戰後恐無人重建家園

靈異錯別字/夜半「鬼岳父」吵鬧爸爸 竟是老婆娘家遭法拍