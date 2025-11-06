台灣水果王國當之無愧！ 外媒激推1零食「搭飛機首選」

台灣因得天獨厚的地理環境，水果種類豐富且品質優良，被譽為「水果王國」。 （示意圖，pixabay）

台灣「水果王國」當之無愧！《紐約時報》旗下評選網站《Wirecutter》記者近日盛讚台灣一款水果乾，並表示這是「平凡卻不普通的零食」，是值得帶上飛機的美食。

外媒推薦「飛行必備」零食

《紐約時報》旗下產品評選網站《Wirecutter》其中的作者肖克（Samantha Schoech）在「送給經常出差、旅行人士的52件最佳禮物」（The 52 Best Gifts for Frequent Travelers）文章中指出，若想讓旅途中吃得更講究，不妨隨身攜帶一些「精緻又便於攜帶的點心」。報導特別推薦來自台灣品牌「雲海嚴選（Yun Hai Selection）」的果乾禮盒，強調其風味層次「完勝機上餅乾」。

台灣果乾組「香氣濃郁、酸甜有層次」

肖克推薦來自台灣的果乾。（翻攝自yunhai.shop）

廣告 廣告

該果乾組共收錄5款台灣代表性水果：愛文芒果、珍珠芭樂、青芒果、蓮霧與金鑽鳳梨。所有水果均於盛產季採收、低溫烘乾，不僅保留果香，也呈現不同水果間的酸甜變化。外媒盛讚台灣為「水果王國」，擁有理想氣候與精細農法，使果乾風味「既濃郁又不膩口」。

紐約名店海苔爆米花也上榜

報導同時推薦美國紐約日式家常菜餐廳「Bessou」推出的海苔脆爆米花（Nori Crunch Popcorn），其口感鹹甜交織，調味包含營養酵母、兩種海苔、白芝麻、天婦羅碎與少許糖粉，被形容為「讓人一口接一口的罪惡零食」。

更多鏡週刊報導

詐團冒充郵局、檢警聯手演戲 他誤信普發1萬被盜領！300萬飛了

謝侑芯猝死前3天「閨密熱舞」影片遭質疑 她發文澄清：沒去過馬來西亞

每日逾2千座位遭浪費！高鐵11/10起取消彈性乘車 提前搭車旅客須「先換票再進站」