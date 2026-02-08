「台灣水果」較甜恐害糖尿病？名醫用4字終極解答

記者施春美／台北報導

蔬果有益健康，但台灣水果甜度較高會否導致血糖飆？醫師王介立表示，首先，台灣本土研究發現，若台灣人攝取水果量不足，糖尿病風險會上升。另外，目前的臨床實證尚未支持「台灣水果會導致糖尿病風險上升」，這一說法，因此，「可以放心」吃台灣水果。

腎臟科醫師王介立在其臉書表示，自從他開始研究健康飲食後，就決定要多吃水果。最重要的原因，是他的研究素材源自於醫學及營養學教科書，而非來自社群媒體。

他並回答「台灣水果很甜會否危害健康」這一議題。首先，台灣本土研究發現，若台灣人攝取水果量不足，第二型糖尿病的發生風險會上升。其次，至少目前有限的臨床實證尚未支持「台灣水果會導致糖尿病風險上升」這一說法。

為何不吃水果者罹患糖尿病風險較高，王介立表示，可能的機轉之一是，吃水果較不易導致肥胖，原因可能包括較低的熱量、促進飽足感、微營養素、植物營養素、腸道菌群的影響。

若進一步針對「台灣水果很甜，會否讓血糖飆升」，他表示，若提問者是支持吃水果，但擔心水果太甜可能有害健康，則此問題是一個假議題。他說明如下：

1. 水果的甜度與糖分含量的相關性未必很強。

2. 沒有人被逼迫必須吃很甜的水果。人可以挑選不甜的水果來食用。

3. 若想挑選不甜的水果，「水果價格越便宜，避開過甜水果的機率就越高。」

水果的糖分不計入限糖額度！適用所有水果 不分GI值

關於水果種類的健康選擇，王介立表示，因為缺乏高品質實證，因此他提供下列看法：

1. 吃水果一定比絕大多數低營養密度的加工食品來得健康，且健康不只一倍。

2. 糖尿病的飲食建議鼓勵攝取蔬果，並未強調要去區分不同水果的GI（升糖指數）。

3. 他個人認為，針對「健康原型食物」去計較GI值，是一項效益極低的行為。除非一個人的飲食已經極度潔淨，也就是，完全不碰任何添加糖，只吃100%全天然無加工且健康料理無任何添加。「在這樣的基礎下，再去計較水果的種類，或許才有一點點意義。」

