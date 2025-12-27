台灣水麗人文關懷協會關懷埔里弱勢戶發送愛心物資深獲感激 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】台灣水麗人文關懷協會關懷埔里弱勢戶，由社團法人台灣水麗人文關懷協會等社團共同發起並結合南投縣埔里鎮公所舉辦「用愛串聯‧攜手送愛」活動，關懷埔里鎮低收入戶及中低收入戶，27日上午於鎮公所前廣場發放愛心物資，有保暖衣及多項食品、日用品。

理事長蘇心慧親自率隊在年關將近，盼物資捐贈能稍解弱勢家庭生活壓力，也為他們帶來社會的鼓勵與暖意。

27日上午9時起在埔里鎮公所前廣場贈送弱勢戶物資，針對最有迫切需求的家戶人口數2人以上低收入戶68戶，以及家戶人口數4人以上中低收入戶282戶進行關懷，總計350戶弱勢戶受惠，弱勢戶懷著感恩的心，冒雨前來領取。（圖／記者石振賢攝）