台灣水麗人文關懷協會 「用愛串聯‧攜手送愛」愛心物資捐贈

▲台灣水麗人文關懷協會理事長蘇心慧致詞。（圖／記者石振賢攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】「愛心暖山城 善行益民生」台灣水麗人文關懷協會關懷埔里弱勢戶， 社團法人台灣水麗人文關懷協會等社團共同發起並結合南投縣埔里鎮公所舉辦「用愛串聯‧攜手送愛」活動，關懷本鎮低收入戶及中低收入戶，將在27日（週六）於鎮公所前廣場發放愛心物資，有保暖衣及多項食品、日用品。理事長蘇心慧表示，年關將近，盼物資捐贈能稍解弱勢家庭生活壓力，也為他們帶來社會的鼓勵與暖意。鎮長廖志城特別感謝協會首度進駐埔里獻愛心，以及所有贊助單位齊心協力，愛心才能如此豐盛。

▲埔里鎮長廖志城致詞感謝後致贈感謝狀。（圖／記者石振賢攝）

以關懷弱勢、倡導人文精神為宗旨的台灣水麗人文關懷協會，2016年於臺南市成立，由知名資深藝人方駿擔任創會理事長，從都市走入偏鄉，10年來已舉辦多場慈善物資捐贈、關懷活動及大型公益餐會，愛心足跡包括臺南、高雄、苗栗等縣市，本次由埔里在地業者日月町複合式商場協辦，首度將愛心資源帶進山城埔里，關懷弱勢民眾。結合財團法人慶福社會福利慈善事業基金會、社團法人高雄市八方義行團關懷協會及水誠國際股份有限公司，募集的愛心物資包括白米、醬油、罐頭、保久乳、關廟麵、哈密瓜多多酥、沖泡麥片、衛生紙及家庭清潔劑等豐富的民生用品。

▲與會貴賓與捐贈單位合影。（圖／記者石振賢攝）

協會今（23）日於日月町複合式商場舉行「用愛串聯‧攜手送愛」活動記者會，將在27日（週六）上午9時，於埔里鎮公所前廣場贈送弱勢戶物資，針對最有迫切需求的家戶人口數2人以上低收入戶68戶，以及家戶人口數4人以上中低收入戶282戶進行關懷，總計350戶弱勢戶受惠。

寒冬來臨，慶福社福基金會也為長輩們準備柔軟的保暖衣；水誠公司贈送獲國際雙獎認證的頂級好水「活力水之靈天然礦泉水」；日月町複合式商場則送上實用的保溫瓶，更讓愛心延續，將在明年（115年）元月3日主辦一場「愛自己愛篩檢活動」，關心在地鄉親健康；rhalife赤崁糖與晶湛企業有限公司也分別致贈贊助單位榮獲台南米其林及台灣百大年度伴手禮肯定的精品伴手禮椪餅禮盒、日月潭紅茶蛋捲，讓發起善心的企業團體增添一份幸福的甜蜜。

台灣水麗人文關懷協會理事長蘇心慧表示，我們的宗旨，就是希望透過每一次的活動，讓愛心隨時都在，建立一個祥和美好的社會，自創會理事長方駿成立協會後，會員們始終秉持「發揮博愛精神，宣揚共善影響力」的信念，致力在全台各地推動關懷服務，首度進駐埔里做公益服務，特別感謝所有贊助單位支持，愛心才能如此豐盛。

▲與會貴賓與捐贈單位志工等合影。（圖／記者石振賢攝）

鎮長廖志城也說，看到台灣水麗人文關懷協會將社會的溫情在寒冬中送進埔里，感到無比的溫暖與感謝，這份愛心，不僅僅是物資，更是一份鼓勵和力量，期盼這份善行能像一盞燈火，吸引更多志同道合的社會人士共同響應，讓這份愛心能不斷延續，讓這些需要關懷的鄉親朋友，都能歡喜、平安地迎接嶄新的生活。