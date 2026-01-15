台灣永續先驅簡又新發表新書《又新永續》 跨世代接棒掀綠色浪潮

三立永續辦公室／綜合報導

三立集團深耕ESG領域，「三立永續辦公室」於2025年正式落成後，持續關注台灣淨零轉型的每一個關鍵時刻。14日三立集團策略長林鶴明及永續辦公室受邀參加被譽為「台灣永續先驅」簡又新的新書《又新永續》發表會。現場不僅是一場新書發表，更像是一場台灣永續發展的「同學會」，各界領袖齊聚一堂，共同交流如何讓永續力量持續在台灣遍地開花。

跨世紀情誼催生 TAISE 吳東進憶「1億元初心」：我們18年前就種下永續之樹

現場聚集各界貴賓，包括《遠見・天下文化》事業群創辦人高希均、宏碁集團創辦人施振榮、大台北瓦斯暨新光醫院董事長吳東進、台灣教育大學系統總校長吳清基、中央通訊社董事長李永得、台灣公廣集團董事長胡元輝等人到場支持。而與簡又新擁有超過 50 年情誼的大台北瓦斯暨新光醫院董事長吳東進，也特別分享了當年共同成立台灣永續能源研究基金會（TAISE）的契機。18年前簡又新受到電影《不願面對的真相》啟發，以及「永續」的聲量在世界持續擴大，他致力提升企業與社會對於永續的認知。而為了支持這份遠大理想，吳東進個人與公司集資，以「1 億元的初心」催生了 TAISE，為台灣永續發展奠定基石。吳東進更引用巴菲特名言感性表示：「今日有人能坐在樹蔭下，是因為很久以前有人在那裡種了棵樹。」強調兩人在 18 年前就已為台灣種下這棵永續之樹。

行政首長轉身 NGO 領航者 《又新永續》揭密永續之路

簡又新曾擔任環保署長、交通部長、外交部長等三任重要行政首長，也曾任立委及駐英代表，但在卸下公職後，選擇在當時乏人問津的永續議題努力。在新書《又新永續》中，以個人見證結合宏觀視野，探討永續不僅是環保，更是治理、教育、經濟、社會共好的核心議題。 簡又新在會中感性表示，這本書是寫給下一個世代的「備忘錄」。他強調：「永續是全球性的社會運動，長期經營對國家的長治久安非常有幫助。」他更向年輕人喊話，永續是一場長跑接力賽，唯有跨世代投入，才能讓世界更好。他認為，台灣擁有堅強的民間力量與靈活的創新體質，這些資產正讓台灣成為世界地圖上不容忽視的「綠色國家」。

三立永續辦公室：站在巨人的肩膀上 與永續同行

針對此次的發表會與公司近期的永續議題發展，三立永續辦公室副執行長王若庭表示：「媒體企業更應該成為永續先鋒，除了能以豐富多樣的新聞及節目內容，讓社會大眾更認識SDGs的17項指標之外，也能對接更多企業協助在永續領域的行銷規劃，讓企業ＥＳＧ的努力能被看見，未來希望能站在巨人的肩膀上，透過與TAISE的合作，成為帶領台灣永續向前行的領頭羊」。三立永續辦公室近期就邀請台灣永續能源研究基金會秘書長申永順教授，親自為三立同仁授課，深度解析 ESG 與 SDGs 的溝通實戰思維。未來也將鼓勵更多員工進修企業永續管理師，及永續行銷管理師課程，讓這些種子員工能成為帶領三立集團永續落實的種子部隊，落實媒體企業的社會責任。

善用媒體力量 三立永續辦公室期許掀起綠色浪潮

永續議題從過去被視為負擔，如今成為台灣連結國際的關鍵競爭力，簡又新董事長透過《又新永續》記錄了這段長遠的旅程。這場新書發表會不僅展示了簡又新的豐富人脈，更展現了台灣從政府到民間、從企業到醫療院所，如何在全球永續浪潮中，成功從「追隨者」轉變為「領航者」。三立永續辦公室也期許持續善用傳播力量，為永續議題盡一份心意，掀起一波又一波的正向浪潮。

