台灣永續大學獎 佛大首次入圍獲得雙獎

佛光大學首次入圍獲得環境管理領袖獎與永續傑出人物獎雙獎，趙校長與周鴻騰副教授代表出席受獎。（佛光大學提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

台灣永續能源研究基金會二十六日舉辦「二０二六台灣永續大學獎」頒獎典禮，佛光大學以多年推動永續校園的成果，榮獲「ESG環境管理領袖獎」。由校長趙涵捷與永續發展辦公室周鴻騰副教授兼執行長代表出席受獎，展現佛光大學在永續治理上的卓越表現。

佛光大學秉持創辦人星雲大師「把智慧留給自己，把大學留在人間」的精神，將「綠色大學、樂學天地」落實為校園日常。自二０一七年獲宜蘭縣環境教育獎以來，學校持續將永續發展納入校務核心，並透過中程校務發展計畫與PDCA品質保證機制，系統推動資源永續管理、深化永續教育及營造生態友善校園。

趙校長表示，此次獲獎絕非短期成果，而是全校師生長期投入的共同成就。他上任一年來即將永續發展置於校務治理核心，並明確承諾佛光大學將於二０五０年達成淨零排放。

周鴻騰副教授亦以長期投入食農教育、綠色大學推動與USR實踐，獲頒「二０二五永續傑出人物獎」。他秉持「真誠精實、經世致用」的學術理念，將佛大校園發展為永續生活實驗室，以「一體成形」的教師實踐哲學，整合教學、研究與社會責任，並從「綠色大學」推廣、「百膳孝為先」跨代共學、「健康一體」食農教育、以及「在地知識國際化」四大主軸切入，建立兼具溫度與實踐力的永續教育模式。