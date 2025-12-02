台灣永續大學獎 正修科大一舉拿下三項大獎

正修科大永續行動持續開花結果，在「二○二五台灣永續大學獎」再傳捷報，一舉奪下「台灣永續績優大學獎」、「社會共融領袖獎」與「永續報告金級獎」等三項大獎，展現多年深耕永續治理、教育創新與社會行動的豐厚能量。校長龔瑞璋表示，永續不是標語，而是必須腳踏實地的行動，正修科大以教育為基礎，帶動社區與社會的正向改變。(見圖)

正修科大今(二)日說明，該校以「教學卓越、產學典範、永續發展」為校務發展主軸，聚焦SDG4「優質教育」，落實SDGs於課程、研究與校務營運，並每年出版《永續報告書》與《社會責任年報》，強化資訊公開與治理透明度；二○二三至二○二五年更連續三年榮獲「永續報告金級獎」，再度展現穩健的永續治理聲望。

該校以「3i賦能（iSmart × iSDGs × AI）」為核心策略，將AI導入課程設計與永續議題教育，使學習更貼近未來趨勢；二○二四年課程與SDGs連結率達94.73%，發表一百五十八篇研究成果，涵蓋環境保護、健康福祉與文化保存等面向，並推動跨域實作與智慧教學，培育具永續素養與AI應用力的新世代人才。

正修科大依循TCFD與ISO 14064-1建立完整碳盤查制度，二○二四年總碳排七千三百五十七公噸，較前一年減少3.06%，再生能源使用率提升至6.69%。並推動節能設備汰換與綠色採購，年度綠色採購金額突破二千萬元、成長15.63%。全校辦理二十六場環境與節能宣導活動，讓永續行動融入校園日常，持續朝二○五○碳中和前進。

正修科大在社會共融的表現特別突出，今年更憑「資訊教育扎根偏鄉」、「樂學助學逆勢成長」及「銀髮健康青銀共學」等三大策略型專案，榮獲「社會共融領袖獎」；二○二四年辦理五十場數位教育與偏鄉陪伴課程、補助弱勢學生一萬零七百二十五人次、舉辦一百六十一場高齡健康活動，服務人次超過八千人，展現教育扎根、跨齡共學與社會支持的堅實行動力。

正修科大校長龔瑞璋強調，正修此次勇奪三項大獎，不僅展現學校在ESG整合與永續治理方面的深厚能量，更象徵技職大學在永續行動上的新典範；未來將持續深化「打造永續校園，共榮推動地方美好生活」的願景，以行動落實SDGs，為永續教育與社會共好貢獻更多力量。