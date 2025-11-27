台灣永續大學獎 臺北大學拿下四大獎、三項第一

曾敏傑主任(右)獲頒2025年永續大學獎「永續傑出人物獎」。(圖:臺北大學提供)

▲曾敏傑主任(右)獲頒2025年永續大學獎「永續傑出人物獎」。(圖:臺北大學提供)

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「二０二五台灣永續大學獎」頒獎典禮，二十六日於臺北圓山大飯店舉行，臺北大學在本屆評比中表現卓越，一舉獲得「台灣永續楷模大學」、「永續報告白金級」、「永續發展教育領袖獎」三項大獎，並由高齡與社區研究中心曾敏傑主任榮獲「永續傑出人物獎」。共獲得四項大獎、三項第一，成為獲獎數全國最多、拿下最多第一名的大學，充分展現臺北大學在永續大學版圖中的關鍵領航地位。

廣告 廣告

典禮現場，由教育部次長朱俊彰代表頒贈「台灣永續楷模大學」、「永續發展教育領袖獎」等大學獎項予臺北大學校長林道通；「永續傑出人物獎」則由考試院副院長許舒翔頒發予曾敏傑。此一殊榮，不僅肯定臺北大學在校務治理、永續教育與社會實踐上的長期深耕，也突顯在高齡與社區議題上，結合理論研究與實務行動、引領地方發展的重要貢獻。

林道通表示，臺北大學自二０一七年起，即與ＴＡＩＳＥ合作推動校務永續，二０一八年率先發布大學永續報告，二０二三年進一步成立永續辦公室，由財務暨永續發展副校長統籌，建構兼具治理高度與資料精準的永續管理體系。此次在綜合績效、永續報告及教育領袖三大指標中皆獲最高肯定，是對全校師生與行政團隊長期實踐ＥＳＧ的最佳鼓舞，更印證臺北大學在永續治理路徑上的前瞻佈局與穩健腳步。

曾敏傑主任長年專注高齡與社區議題，早在教育部大學社會責任（ＵＳＲ）計畫推動初期，即帶領跨院系教師深入北大特區，此次榮獲「永續傑出人物獎」，是對其推動高齡友善社區、促進長者社會參與，以及跨世代共學行動的高度肯定，也彰顯臺北大學在高齡與社區永續領域已具國家級示範效應。

此次同獲「台灣永續楷模大學」、「永續發展教育領袖獎」與「永續報告白金級」三項第一，顯示永續思維已由上而下、由點到面，系統性融入學校治理架構、課程設計與研究發展，並透過永續報告書完整且透明地揭露成果。未來，臺北大學將持續以聯合國SDGs為行動框架，強化跨院系合作與在地連結，攜手師生與社會夥伴擴大影響力，朝向成為引領區域與全國高教永續轉型的典範大學穩健邁進。