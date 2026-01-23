台灣永續航空燃油產能不足 研究曝缺口：須尋求多元技術

美國穀物暨生質產品協會（USGBC）與中華經濟研究院日前舉辦「生質能源研究成果發表會」，研究直指台灣的減碳目標有顯著缺口，建議空運須導入酒精轉噴射燃料（ATJ）技術以解決原料不足的困境。（美國穀物暨生質產品協會提供／陳祐誠台北傳真）

為響應國際減碳趨勢，我國航空業也訂下在2030年，航空燃油中至少要使用5％永續航空燃油（SAF）的目標，但現實上面臨挑戰。美國穀物暨生質產品協會（USGBC）與中華經濟研究院日前舉辦「生質能源研究成果發表會」，研究直指台灣的減碳目標有顯著缺口，建議空運須導入酒精轉噴射燃料（ATJ）技術以解決原料不足的困境。

研究報告建議，台灣要達到減碳目標，陸運應盡速從現行的E3（3％酒精汽油）升級至E10（10％酒精汽油），空運則須導入ATJ技術以解決原料不足的困境，透過「陸空並進」的策略，務實推進綠色運輸轉型。

廣告 廣告

在航空運輸方面，2025年雖被視為「台灣SAF元年」，但原料供應卻成為最大隱憂。中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜警示，台灣2030年的SAF需求量預估達24萬噸，但國內目前主要依賴的廢食用油（UCO）原料，經轉化後僅能提供約6萬噸產能，缺口高達18萬噸。

「若僅鎖定廢食用油單一料源，台灣航空業將面臨斷鏈風險。」陳中舜指出，全球SAF技術正從以油脂為主的HEFA，轉向以酒精為原料的ATJ技術。美國成熟的玉米乙醇供應鏈，結合碳捕捉與氣候智慧型農業技術，其產出的SAF碳強度已大幅降低，完全符合國際民航組織（ICAO）的嚴格標準。

報告建議，台灣應採取「供給多元化」策略，短期內以擴大HEFA產能並搭配進口成品為主；中期則應積極引進ATJ技術，甚至可參考英國「Project Speedbird」模式，在港區設立示範廠，利用進口低碳乙醇或本土農業廢棄物生產SAF，建立具韌性的自主供應鏈 。

陸運方面，中經院國際所所長温蓓章指出，依據交通部估算，即使落實第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案，到2025年仍將面臨約198.4萬公噸的減碳缺口。此外，國內車輛汰換率低，現有燃油車隊預計將持續運行至2060年代，單靠電動化難以在短期內解決既有車輛的碳排問題 。

研究團隊盤點發現，若全國汽機車全面改用E10酒精汽油，單一車輛可減少約7.3％的碳排，全台每年總計可減少約202萬公噸二氧化碳，恰能填補目前的政策缺口 。針對外界最關心的車輛適用性問題，調查顯示國內高達92％的機車與絕大多數小客車（包含車齡5年內國產車及多數進口車）在硬體上均能直接適用E10，無需改裝。

更多中時新聞網報導

劣質橄欖油裝高級貨 達人教辨識

婁峻碩露壯肌躍馬 老婆神助攻

流感連2周升溫 估春節達就診高峰