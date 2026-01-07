台灣永續醫療元年 12家院所共築醫療綠色循環圈

南光化學製藥與配客嘉今（7）宣布啟動「台灣首屆醫療綠色循環圈」，攜手全台12家指標性醫療院所，共同導入循環包裝，響應永續醫療。（圖／配客嘉）

台灣醫療產業減碳邁入全新里程碑，南光化學製藥與配客嘉今（7）宣布啟動「台灣首屆醫療綠色循環圈」，攜手全台12家指標性醫療院所，共同導入循環包裝，響應永續醫療。

國際權威組織 Health Care Without Harm（HCWH）研究指出，全球醫療體系碳排放高達71％來自範疇三，涵蓋供應鏈、物流運輸與廢棄物管理等產業流程。

「台灣首屆醫療綠色循環圈」由南光醫藥、配客嘉攜手台北醫學大學附設醫院、台北市立萬芳醫院、衛生福利部雙和醫院、亞東紀念醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院、國立成功大學醫學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、阮綜合醫院、優點NK預防醫學診所，跨界導入循環包裝，不僅串聯醫療院所、藥廠、物流與公益團隊共同推動永續醫療循環，更是針對醫藥產業範疇三提出實務解方。

配客嘉攜手全台30多處公益據點合作，攜手產業提供社福團體透過循環包裝清潔獲得穩定工作收入。（圖／配客嘉）

「台灣首屆醫療綠色循環圈」不單實質減碳、減廢，亦充分展現ESG效益與影響力。在環境層面（E－environment），配客嘉循環箱相較於一次性紙箱，循環箱創造平均50.6％減碳效益，有效降低供應鏈廢棄物與範疇三碳排放；在社會責任（S－social）層面，攜手全台30多處公益據點合作，進行循環包裝消毒清潔與整理，創造弱勢族群穩定工作機會與收入。

至於供應鏈管理層面（G－governance），循環包裝涵蓋RFID供追蹤箱體動向，有助於供應鏈透明化與優化管理，搭配年度碳排放成效追蹤，協同產業建立高韌性永續治理標竿。

南光醫藥副董事長暨永續長王玉杯表示，本次於台灣首屆醫療綠色循環圈，南光以「不增加醫療端負擔」同時「實現永續目標」為核心原則，與醫療體系建立長期夥伴關係，攜手多家醫療院所，共同邁向醫療系統循環共創重要實踐，期望透過可複製、可擴散模式，帶動整體醫療產業朝向永續醫療發展。

配客嘉創辦人暨執行長葉德偉表示，此次與南光醫藥及12家指標醫院共同發起台灣首屆醫療綠色循環圈，具深遠產業指標意義，不僅跨界宣示拓展永續醫療決心，同時展現供應鏈自傳統的線性消耗轉向永續循環型態。

葉德偉指出，接下來更將透過循環包裝RFID數位追蹤與碳排放數據平台，逐步建構標準的供應鏈物流循環模型，期望透過數據驅動的供應鏈優化，目標讓循環包裝與綠色物流成為台灣醫療產業標配之一，並將這套整合環保、科技與社會共融的循環經濟模式推向國際舞台。

