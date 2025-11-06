台灣汽車業首家! 中華汽車通過SBTi目標驗證
▲中華汽車總經理曾鑫城規劃溫室氣體短中長期減量策略，邁向淨零碳排。
中華汽車長期關注氣候變遷，積極推動減碳措施，致力於企業永續發展，充份落實在「節能減碳」、「能源轉型」、「積極發展」及「低碳運具」等四大方向，正式通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）之進程（Near-term）減碳目標驗證，成為台灣第一家通過 SBTi 驗證的汽車工業，展現企業對《巴黎協定》1.5°C 目標的具體承諾。
中華汽車繼2023年發布「2050年淨零宣言」的目標後，再次展現重視淨零願景與具體回應《巴黎協定》控制全球平均升溫1.5℃內的目標，並具體承諾以2024年為基準年，至2035年製程直接排放的（範疇一）與能源間接排放的（範疇二）加總碳排量減少63%；以及（範疇三）類別11「售出產品的使用」碳排量減少63%。
中華汽車規劃溫室氣體短中長期減量策略，針對製程直接排放（範疇一）及能源間接排放（範疇二），減碳行動三箭齊發:「再生能源使用推動」、「智慧節能製造推動」、「低碳製程技術導入」，透過提升能源效率與替代能源使用，全面推動減碳計畫。再生能源建置自用更於2025年達到1,879 KW，減碳效益預估達1,000噸/年，未來更規劃持續擴大再生能源建置與採購。
中華汽車針對價值鏈上下游排放（範疇三）類別11「售出產品的使用」，減碳行動持續朝向「車型規劃新能源動力系統」、「推動車輛排放減碳技術策略」及「車型耗能提升」三方面推進，並逐年推出新能源車款，有效降低碳排放。
中華汽車攜手供應鏈夥伴，共同推動產業永續發展，2024年中華汽車將「在地採購及供應商管理」納入ESG重大議題，強化綠色採購政策，同時藉由在地採購縮短產品碳足跡，並減少供應鏈風險。在供應鏈管理上，定期評核機制以確保供應商品質，除供應鏈交貨品質要求外，「供應鏈永續管理」評核機制為「勞工與人權」、「健康與安全」、「環境永續與綠色採購」、「誠信經營」、「社會責任」、「淨零碳排及職安」之六大指標，持續攜手供應鏈夥伴共好。更於2023年至2025年攜手11家供應商參與經濟部工業局「以大帶小」專案，輔導供應鏈一同進行節能設備減碳改造計畫，協助供應鏈減碳達2,335公噸CO2e/年。
中華汽車除了訂定減碳目標，2024年起更積極參與國際倡議，推動「碳揭露計畫」(Carbon Disclosure Project; CDP)，整體檢視及精進減碳作法，更於2024年評比榮獲「B級」肯定，屬已達到因應氣候變遷下，具完整治理組織條件、明確風險管理方法以及具體減碳行動之認可。
中華汽車更於同年度獲得 CDP 供應商議合 (Supplier Engagement Assessment, SEA) 評比最高等級 A 級，首年度參與評比即獲此肯定，並在「供應商議合」、「溫室氣體範疇三（含查證）」、「風險管理程序」等三大項目中皆獲得最高級分，展現中華汽車在永續供應鏈管理卓越，擠身國際上「領導力級別」企業之一。
中華汽車「內部碳定價」（Internal Carbon Pricing; ICP）將碳排放成本內化於投資決策中，並讓各部門積極落實減碳的管理，於2024年減少碳排1,005噸，並降低潛在外部碳成本104萬。
中華汽車深耕ESG永續經營有成，不僅連續11年獲得「公司治理評鑑」上市公司排名前5%企業殊榮，2025年再度入選「臺灣永續指數」(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股。中華汽車期望精進「維護股東權益」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」等面向，持續優化公司治理品質，並以永續經營為目標，朝向幸福企業邁進！
其他人也在看
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空
針對「鳳凰」颱風的預測路徑，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人－吳聖宇」發文指出，下週一（10日）經過呂宋島進入南海，下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三（12日）經過台灣上空，下週四（13日）進入台灣東北方海面逐漸遠離。至於經過台灣上空的...CTWANT ・ 3 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 4 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最快「下週一發海警」！北轉逼近台灣 氣象署：3地區下到發紫
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，屆時颱風有北轉趨勢，預估下週二、三最影響台灣，北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 11 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 2 小時前
鳳凰颱風最新路徑曝！下週北轉「經過台灣上空」 估風雨全台有感
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2點生成，天氣風險分析師吳聖宇預測，鳳凰颱風下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三就會經過台灣上空。雖然颱風強度在接近台灣前會有所減弱，但因屬大環流系統，仍可能對各地帶來明顯風雨，且週日晚至下週一白天大台北、宜蘭地區可能出現東北季風與颱風外圍環流交會的顯著降雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
颱風鳳凰生成「最新動態曝」！今水氣減少 北台灣高溫回升
氣象署表示，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，移動過程將持續增強長胖，預估下周二、下周三對台灣影響最明顯；今天（6日）東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，北部及宜蘭高溫回升，中南部及花東感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，早出晚歸還是要加件衣物，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周日（7日到9日）白天各地大多為多雲到晴，迎風面降雨範圍縮小。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 10 小時前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 1 天前
氣象粉專曝準鳳凰颱風最新AI路徑！「北轉台灣」可能性大增
氣象粉專「台灣颱風論壇」分享最新Google AI預測顯示，熱帶性低氣壓TD29有望發展為今年鳳凰颱風，且北轉靠近台灣趨勢逐漸明顯。氣象署也證實，該熱帶性低氣壓短期內有發展為颱風的趨勢，預計週末將移動至呂宋島附近，下週大概率影響台灣天氣。中天新聞網 ・ 19 小時前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前