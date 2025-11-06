台灣汽車業首家! 中華汽車通過SBTi目標驗證

中華汽車總經理曾鑫城規劃溫室氣體短中長期減量策略，邁向淨零碳排。

中華汽車長期關注氣候變遷，積極推動減碳措施，致力於企業永續發展，充份落實在「節能減碳」、「能源轉型」、「積極發展」及「低碳運具」等四大方向，正式通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）之進程（Near-term）減碳目標驗證，成為台灣第一家通過 SBTi 驗證的汽車工業，展現企業對《巴黎協定》1.5°C 目標的具體承諾。

中華汽車繼2023年發布「2050年淨零宣言」的目標後，再次展現重視淨零願景與具體回應《巴黎協定》控制全球平均升溫1.5℃內的目標，並具體承諾以2024年為基準年，至2035年製程直接排放的（範疇一）與能源間接排放的（範疇二）加總碳排量減少63%；以及（範疇三）類別11「售出產品的使用」碳排量減少63%。

中華汽車規劃溫室氣體短中長期減量策略，針對製程直接排放（範疇一）及能源間接排放（範疇二），減碳行動三箭齊發:「再生能源使用推動」、「智慧節能製造推動」、「低碳製程技術導入」，透過提升能源效率與替代能源使用，全面推動減碳計畫。再生能源建置自用更於2025年達到1,879 KW，減碳效益預估達1,000噸/年，未來更規劃持續擴大再生能源建置與採購。

中華汽車針對價值鏈上下游排放（範疇三）類別11「售出產品的使用」，減碳行動持續朝向「車型規劃新能源動力系統」、「推動車輛排放減碳技術策略」及「車型耗能提升」三方面推進，並逐年推出新能源車款，有效降低碳排放。

中華汽車攜手供應鏈夥伴，共同推動產業永續發展，2024年中華汽車將「在地採購及供應商管理」納入ESG重大議題，強化綠色採購政策，同時藉由在地採購縮短產品碳足跡，並減少供應鏈風險。在供應鏈管理上，定期評核機制以確保供應商品質，除供應鏈交貨品質要求外，「供應鏈永續管理」評核機制為「勞工與人權」、「健康與安全」、「環境永續與綠色採購」、「誠信經營」、「社會責任」、「淨零碳排及職安」之六大指標，持續攜手供應鏈夥伴共好。更於2023年至2025年攜手11家供應商參與經濟部工業局「以大帶小」專案，輔導供應鏈一同進行節能設備減碳改造計畫，協助供應鏈減碳達2,335公噸CO2e/年。

中華汽車除了訂定減碳目標，2024年起更積極參與國際倡議，推動「碳揭露計畫」(Carbon Disclosure Project; CDP)，整體檢視及精進減碳作法，更於2024年評比榮獲「B級」肯定，屬已達到因應氣候變遷下，具完整治理組織條件、明確風險管理方法以及具體減碳行動之認可。

中華汽車更於同年度獲得 CDP 供應商議合 (Supplier Engagement Assessment, SEA) 評比最高等級 A 級，首年度參與評比即獲此肯定，並在「供應商議合」、「溫室氣體範疇三（含查證）」、「風險管理程序」等三大項目中皆獲得最高級分，展現中華汽車在永續供應鏈管理卓越，擠身國際上「領導力級別」企業之一。

中華汽車「內部碳定價」（Internal Carbon Pricing; ICP）將碳排放成本內化於投資決策中，並讓各部門積極落實減碳的管理，於2024年減少碳排1,005噸，並降低潛在外部碳成本104萬。

中華汽車深耕ESG永續經營有成，不僅連續11年獲得「公司治理評鑑」上市公司排名前5%企業殊榮，2025年再度入選「臺灣永續指數」(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股。中華汽車期望精進「維護股東權益」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」等面向，持續優化公司治理品質，並以永續經營為目標，朝向幸福企業邁進！