台灣汽車一旦零關稅真相很殘酷 經濟部傳下午召車廠盤點生死衝擊

國產車廠憂心進口汽車零關稅效應一旦擴散，台灣汽車產業鏈恐面臨結構性考驗。圖／翻攝自東立物流

台美經貿工作小組雖然還沒宣布美製汽車關稅降至零，但工作小組對外透露，台灣正面臨美國要求開放市場的強大壓力，關稅朝零關稅方向推進已相當明確。經濟部傳出今（10）日下午將邀集國產車廠、車輛工業同業公會開會，是否是在為汽車進口關稅降至零預作準備，引發外界高度關注。

經濟部長龔明鑫上午因出席工研院先進半導體研發基地新建工程，與汽車業的會議時間預計安排在下午。不過，經濟部對外窗口對此僅表示並不清楚相關細節，反倒是汽車產業相關單位透露，確有其事。

這樣的動作，也符合龔明鑫日前提出的政策方向。他表示，2026年目標將成立「經濟及產業諮詢會」，將會納入產業公協會代表，作為政府與產業溝通的平台。架構放在汽車產業上，意味將展開美製車進口關稅走向零、台灣汽車市場全面開放的衝擊評估。

在15%關稅協議簽訂後，台灣市場被要求對齊鄰近東南亞國家的開放程度，汽車產業勢必成為後續貿易協定談判的焦點之一。

目前國產車仍受17.5%關稅保護，台灣對美製進口汽車實施零關稅，由於美製車在台份額不高，加上車型定位與國產車市場有所差異，短期內直接的衝擊有限。但業者真正擔憂的是連鎖效應擴散，台灣主要進口車的來源歐盟、日本預料也會要求零關稅的待遇。

市場全面開放，國產車在價格上將失去優勢，市佔率恐被進口車侵蝕。業界憂心，這會導致組裝量下滑、規模經濟失效，反而造成成本的上升，部分產線可能減產甚至關閉。衝擊一旦擴大，供應鏈恐怕會斷鏈、汽車相關生產就業人口也會流失，這也是車輛工業同業公會與國產車廠與會後，必須提醒政府正視的結構性風險。

國產車銷量下滑，本土零配件廠同樣難以倖免，訂單將同步減少。未來業者面臨國內需求萎縮，勢必得加速轉型，投入像是電動車、高技術零組件，或拓展AM（售後維修）市場出口機會。到美設廠似乎是一個解方，但零組件業界也坦承，赴美設廠成本過高，根本不划算。

就消費者而言，汽車進口關稅歸零，其實國內車價恐怕也難出現大幅的下跌。進口車除關稅外，仍需負擔約25%至30%貨物稅及5%營業稅，再加上美國製造成本高、零組件昂貴、運費攀升，將導致整體降幅有限。

市場普遍認為，具銷售競爭力的純美製電動車TESLA可能是主要受惠對象；純美國品牌如JEEP在台並非主流，市場接受度有限，而非美品牌在美國生產的車款成本高、品牌定位也需維持，價格未必會有明顯下修。



