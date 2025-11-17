台灣沒事、日本沒事 鄭麗文批賴清德回應火上加油

鄭麗文批賴清德總統對日中緊張的相關回應，無疑是在火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。（圖：鄭麗文臉書）

日相高市早苗一席「台灣有事」言論引發日中對峙升高，國民黨主席鄭麗文今天（17日）在臉書發文指出，台灣需要的是能真正減少衝突、穩定區域的負責任政府；國際社會期待的則是台海和平，但賴清德總統的回應無疑是火上加油，對維繫和平毫無幫助。

鄭麗文表示，面對近來中日情勢陡升，國際社會都高度關切。強調從她就任黨主席後，上週陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞、歐或北美的朋友，各方對台海局勢的看法都高度一致：那就是台海要和平、不要戰爭。這不只符合台灣利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。鄭麗文說，理解各國對區域安全的關切，也深信大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。

鄭麗文指出，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才能安心；也始終認為兩岸問題應該透過對話與交流，來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文表示，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府；國際社會期待的則是台海和平，然而賴清德總統今天的相關回應，無疑是在火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文表示，而越是在敏感時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」，在台海與區域情勢敏感之際，領導人更應該保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張「服務自身的黨派利益」，這種言行不但無助於區域情勢穩定，反倒可能讓台海被推向更危險的局面。

鄭麗文重申，兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。（張柏仲報導）