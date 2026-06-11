台灣沒有獨立問題 學者：中共「反台獨」實為侵略藉口

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦「台灣沒有獨立問題，只有被統一問題」座談會，圖為台大政治系教授陳世民(右三)、東海大學政治系教授林子立(右二)、美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元(右一)。(記者叢昌瑾攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕「川習會」後台海現狀成為國際焦點，中國頻在國際社會指控台灣「倚美謀獨」，國內外學者今(11)日在東海大學陸研中心舉辦的座談會上強調，台灣早已是主權獨立的國家，並沒有所謂的「獨立」問題，台海真正的危機在於面臨「被統一」的脅迫。學者呼籲，台灣社會必須拒絕中國設定的框架，中共高喊的「反台獨」實際上只是合理化對台侵略的政治藉口。

東海大學陸研中心今天下午在台大國際會議中心舉辦「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」座談會。陸研中心主任林子立指出，長期以來北京在國際社會宣稱台灣「倚美謀獨」，但事實上台灣並沒有破壞台海穩定的意圖，真正改變現狀的是中國。

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陸研中心副執行長洪浦釗進一步強調，外界習慣將兩岸問題理解為統獨之爭，但在此背後，其實是中國透過「反台獨」敘事來合理化對台灣的軍事威脅。洪浦釗直言，台灣從來沒有獨立的問題，真正存在的是中國對台灣的侵略企圖，所謂的「和平統一」與「反台獨」，都是中國用來包裝侵略野心的政治語言。

針對美中台三方對「台獨」的不同定義，美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元分析，從美國角度來看，只要不改變兩岸關係現狀，就沒有台獨問題，且美國從未認為台灣近年的政策是朝向獨立前進。然而，在中國眼中，只要台灣不承認是中國的一省、不願意走向統一，就是在搞台獨。按照中國的框架，台灣高達95％以上的民眾都在做台獨工作，因此台灣面臨的不是獨立的選擇，而是中國持續試圖統一台灣的霸凌。

美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇也從國際法角度補充，依據蒙特維多國家權利義務公約的準則，台灣具備領土、人民、主權及外交能力，在國際法上已是主權獨立國家。吳冠昇更釐清疑美論，指出美國「台灣關係法」沒有任何一個字反對台灣獨立，美方真正反對的是以脅迫或非和平方式改變台海現狀。

中正大學政治系教授蔡榮祥說，台灣社會核心共識是維持自由民主的現狀，但國民黨主席鄭麗文近期訪美時，卻拋出「兩岸同屬一中」的言論，甚至將九二共識轉變為「各表一中」，這與台灣多數民意相差甚遠。

台大政治系副教授陳世民指出，所謂「被統一」，就是讓台灣被吞併在中華人民共和國之下。若國內政治人物附和「兩岸同屬一個中國」，用投降屈服來包裝和平，將為台灣帶來極大的危險，因為當台灣自己表現出願意當中國一部分時，國際社會將失去救援的理由。

陸委會副主委沈有忠致詞強調，中共近期在我東部海域實施所謂「專項執法」擴大灰色地帶襲擾，完全是自欺欺人的謊言，企圖藉此改變現狀並破壞區域穩定。台灣沒有尋求法理獨立，只有面對被威權統一的脅迫，國人應不分黨派團結一致，用實力捍衛主權與自由民主的生活方式。

東海大學陸研中心舉辦「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」座談會，左起台大政治系副教授陳世民、美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇、中正大學政治系教授蔡榮祥、陸委會副主委沈有忠、東海大學政治系教授兼陸研中心主任林子立、美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元、東海大學陸研中心副執行長洪浦釗。(記者方瑋立攝)

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