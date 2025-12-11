台灣沒有解禁日本禁止流通的食品

Taiwan FactCheck Center

網傳「日本國內禁止流通的食品，將被進口台灣」？

錯誤訊息，日本國內限制的食品無法輸台

發佈：2025-12-11

報告編號：3933

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳偉婷

食藥署11月21日宣布取消日本食品進口檢附產地及輻射檢測雙證明與逐批抽驗，回歸常態化管理。隨後有網友剪輯立委李彥秀於立法院的質詢片段，質疑日本國內禁止流通的產品，將會被進口至台灣。這是錯誤的假設，日本境內禁止流通的產品無法進口到台灣。



一、查看立法院原始質詢畫面，李彥秀提出質疑後，卓榮泰多次強調「日本禁止的，台灣吃不到」。



二、2011年日本發生福島核電事故後，台灣長時間禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品輸台。近幾年逐漸放寬相關措施，2022年取消福島5縣全面進口禁令，改採品項風險管制，針對特定風險品項要求檢附輻射檢測及產地雙證明。2024年更進一步解除福島5縣特定農產品限制。今年11月21日，政府宣布取消檢附產地及輻射檢測雙證明與逐批抽驗，回歸常態化管理。



三、食藥署指出，未來改為常態化管理，業者仍需依規定申報產品製造商等資訊，食品也會抽樣檢驗輻射。日本國內限制流通的食品，都會公布於日本厚生勞動省網站，這些產品在日本不允許販售及流通。進口商無法採購，實質上不可能進入台灣市場銷售。



四、食品科學專家表示，311地震後台灣一度禁止福島食品進口，政府也依科學檢驗結果逐步調整限制進口的項目範圍。截至目前，已累積檢驗逾10萬件日本進口食品，均未發現輻射超標，顯示整體風險極低，才因此放寬為常態性管理。



食品專家提醒，日本食品包裝本身即會標示製造商，甚至會標示原料產地。若消費者有疑慮，仍可從產品的日文原始標示中找到相關資訊。



政府放寬日本食品管制，傳言挪用政治人物質詢的片段畫面，誤導日本境內禁止的食品可能輸台，因此，為「錯誤」的訊息。

背景

食藥署11月21日宣布未來日本食品進口台灣不需檢附產地及輻射檢測雙證明，也取消100%逐批檢驗。

隨後，社群平台流傳影片畫面顯示立委李彥秀質詢行政院長卓榮泰片段，並於影片畫面押有字樣「日本禁止流通食品台灣竟解禁？」並搭配「日本人自己都不吃的東西給台灣人吃」、「台日友好，所以他們不吃，我們政府讓台灣人民吃」等文字於網路流傳，質疑日本國內禁止流通的產品，將會被進口至台灣。

網傳訊息擷圖

查核

查核點一：網傳影片的原始脈絡

11月21日起，福島食品輸台取消雙證100%查驗

2011年日本發生福島核電事故後，禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品輸台。近幾年，台灣食藥署逐漸放寬相關措施：2022年取消原針對福島5縣的地區性全面進口禁令，改採品項風險管制，針對特定風險品項要求檢附輻射檢測及產地雙證明。2024年則更進一步解除福島5縣特定農產品限制，改為檢附雙證明。

今年9月食藥署公告，自2011年起日本食品邊境檢驗27萬餘次，不合格率為0，依科學數據及風險評估日本食品輻射暴露風險為「可忽略」。因此，未來日本食品進口，無需再附上產地及輻射證明，回歸常態性管理，日本政府限制流通食品不得輸台，但未來仍會持續抽樣檢驗輻射，確保安全。預告期60天內均未接獲反對意見，11月21日規定生效。

李彥秀質詢指日本禁止的食品將可能輸台；卓榮泰答覆「日本禁止的，台灣吃不到」

11月28日立法院總質詢時，立委李彥秀指出，福島等地區的特定野菜、穀類、水產、肉類等品項，在日本仍禁止流通，但是現在這些食品除了有機會進來台灣，食藥署還取消了產地證明。

李彥秀說，過去日本食品輸台，消費者可以看到產地，現在對日本食品只有例行性的邊境查核，消費者看不到產地、只有日本製，造成很多喜歡吃日本食品民眾的恐懼，現在對日本食品的邊境管理，真的只剩下台日友好，引起很多人民憤怒。

卓榮泰則答覆，過去10多年來，檢查20多萬件都沒有超過標準，現在解禁是依據國際共同的標準。他也強調，日本禁止或是國內吃不到的食品，在台灣也不可能吃得到。

查核點二：台灣取消檢附產地證明後，日本境內禁止流通的產品可以輸台嗎？

日本境內不允許販賣的食品，也無法進入台灣銷售

（一）食藥署於12月5日受訪表示，日本國內限制流通的產品，都有公布在日本厚生勞動省網站，這些清單內的食品在日本國內不允許販售及流通，進口商也應無法進行採購，無法進口到台灣。此外，先前公告的規定也顯示，日本政府限制流通食品不得輸台。

食藥署也強調，雖然未來日本進口的食品將回歸常態化管理，但業者申請報關時仍須提供品項、製造商資料（工廠名稱及地址）等資訊提供主管機關審查。

（二）日本台灣交流協會網站顯示，日本設定的一般食品放射性含量（100Bq/kg）與台灣相同，較國際標準的CODEX或EU、美國的標準更為嚴格。日本政府持續實施放射性物質檢測，超過標準的食品絕不會於市場流通，亦不會輸出。

專家如何解讀取消檢附產地證明的爭議？

若想知道商品製造商及原料產地，可查看原始日文包裝標示

食品風險評估專家、中興大學食品安全研究所助理教授林信堂指出，台灣針對進口食品管制的法規為《食品及相關產品輸入查驗辦法》，輸入產品查驗機制依風險及抽檢率分為主要三種，分別為「一般查驗」約2–10%、「加強查驗」約20–50%，與「逐批查驗」每批皆須檢驗。

林信堂表示，311地震後台灣認為日本食品具有一定風險，因此採取等同於「逐批查驗」的管制措施，事故初期甚至全面禁止福島及周遭四縣的食品進口。由於多年來皆未發現輻射超標的情形，且在進行風險評估後，台灣政府於2022及2024年時也逐步放寬進口條件，除福島5縣的特定食品外，業者只要主動附上產地證明及輻射檢測證明，並經食藥署逐批檢驗確認合格後，就能進口。今年更進一步宣布日本食品回歸常態化管理，不需檢附產地證明及逐批查驗。

林信堂說明，因逐批檢驗成本相對高，若持續用於風險極低的產品並不合理。過去10多年政府已累積檢驗逾10萬件日本進口食品，均未發現輻射超標，顯示整體風險極低。有鑑於此，食藥署才在今年11月宣布日本食品回歸常態化管理，但仍會依規定持續抽驗，但並非完全取消監管，因此民眾應不需過度擔心食安風險。

至於取消檢附產地證明後民眾如何了解食品來源，林信堂說，日本食品包裝本身即會標示製造商，甚至還會標示原料產地，如茶飲料包裝除了標示製造工廠外，也會標示茶葉來源（如茶葉原產地來自靜岡）。因此，若消費者真的很想知道食品的原材料來源或是製造商，其實還是可以從日本的包裝找到相關資訊。