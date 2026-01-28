台灣沒有鬆懈本錢！賴清德喊：讓世界看到國軍嚇阻敵人能力

總統賴清德今（28日）主持「2月份將官晉任授階典禮」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（28日）主持「2月份將官晉任授階典禮」，他強調，台灣身處捍衛民主自由第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，期勉國軍持續打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，讓世界看到國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯。

賴清德今主持將官晉任授階典禮，首先恭喜許志中晉任中將。他說，許曾經擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手；未來要以更高的視野，持續在戰備訓練、戰術準則整合等工作上，帶領國軍更上層樓。

許志中晉任中將。（圖／總統府提供）

賴清德並恭喜陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍晉任少將，強調4人無論是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務，都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗以及建構堅實國防智庫等目標。

陳健中晉任少將。（圖／總統府提供）

盧建仲晉任少將。（圖／總統府提供）

林健源晉任少將。（圖／總統府提供）

徐文龍晉任少將。（圖／總統府提供）

賴清德說，今日的晉任是國家對幾人在過往職務上努力付出的肯定，以及大家對國家、對部隊始終如一的堅持和打拚，凝聚為肩上閃耀的將星；未來務必以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命。

賴清德也說，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。

「各位身為國軍的領導幹部必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊轉向更務實、更具彈性的實戰訓練。」賴清德表明，同時我們要靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。

賴清德強調，我方要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。大家須共同為這個目標持續努力，並將這份信念深耕到每一個部隊之中。

「再過不久就是農曆春節，然而守護國家安全沒有假期，許多弟兄姊妹仍須堅守崗位。」賴清德說，要藉此機會再次感謝每一位國軍的家人，「你們是國軍最堅強的後盾，因為有你們的理解、包容與支持，國軍才能沒有後顧之憂，投身保家衛國的行列」。

賴清德表示，無論是國軍或寶眷，都是國家社稷的堅實依靠，再次感謝大家的努力和付出。請把榮耀放在肩上、把責任放在心上，把戰力落實在每一天的訓練裡；「我們共同努力，讓國軍越強大，國家就越安全」。



