台灣沒有2028？學者：習近平年紀越大「拿台灣的動機越強」

中共近年來對台灣文攻武嚇的威脅手段日益劇增！成大教授李忠憲示警，中共領導人習近平年紀越大，拿台灣的動機就越強，如今的中國已經不是十年前的中國了。

李忠憲今（25）日發文表示，他曾經講過好幾次，台灣不是以色列，因為以色列鄰近的敵國，國力和軍事等級跟中國比起來，真的非常弱小。美國固然對台灣輸出了自由、民主、人權這些西方價值的概念，但台灣對美國重要的是地理位置和半導體。

李忠憲說，就美國的利益而言，最主要並不是台灣人的幸福，而是美國人的幸福。美國可以聯合日本對抗中國，嚇阻中國併吞台灣的打算，但不會為了台灣與中國進行全面性的衝突或戰爭。中國可是有強大核子武器的國家，這也是當年毛澤東為什麼說：寧要核子，不要褲子，這是美國處境困難的地方，如果台灣是以色列，中國是那些阿拉伯國家，台灣早就獨立了。

李忠憲提到，他從2024以後，就講了很多次台灣沒有2028，因為他判斷：一. 習近平稱帝，年紀又大了，沒有拿下台灣，習會覺得對不起自己人生的奮鬥、二. 中國的資訊科技有如核子武器無人能擋，已經嚴重的侵蝕台灣民主的基礎，混亂台灣人民自由選擇的意志，而台灣一直到今天還是不知不覺完全沒有防備。

李忠憲續指，三. 部分台派不覺得台灣即將要滅亡，在台灣的未來跟自己個人的利害得失之間，往往選擇後者、四. 鄭麗文當選國民黨主席，韓國瑜是現在立法院的院長，柯文哲和黃國昌的台灣民眾黨為中國扮演一個非常巧妙的助攻角色。

李忠憲認為，執政黨應該要把「資訊戰」從口號變成真正的國安工程，而民進黨必須把資訊戰從宣導層級拉到國安層級，跨國合作、強化演算法透明，建立內容農場查核網絡，也要立法要求平台揭露來源、金流、演算法邏輯，避免受制於北京的資訊武器，台派內部則要面對「選舉之外的國家生死」問題。

李忠憲直言，如今國民黨由鄭麗文主導、立法院長是韓國瑜、民眾黨又在黃國昌與柯文哲手中扮演「助攻角色」。國會已經是北京影響台灣最成功的戰場，民進黨要公開透明國安資訊，讓社會知道法案阻擋的代價是什麼，同時透過白皮書形式，讓人民理解「哪些政策是國安必要、誰在阻撓」。

「民主不是要所有人都同意，而是要所有人都不能摧毀國家根本。」李忠憲強調，台灣必須加速國防改革，尤其是「不對稱戰力」與民防系統，習近平年紀越大，拿台灣的動機越強，而中國也已經不是十年前的中國。

