台灣沒本錢分裂！前藍委許毓仁隔海喊話：不要在程序委員會杯葛！「嚴審」才是發揮在野制衡的最佳武器 執政黨應與在野黨共保家園
與其在程序委員會杯葛，不如付委「嚴審」！許毓仁急籲藍白：90天效期將至，別送給習近平大禮
台灣政壇僵局持續引發國際關注。前國民黨不分區立法委員、現任哈德遜智庫（Hudson Institute）研究員許毓仁，今日在黃暐瀚的廣播節目中，以「華府第一線觀察者」與「前在野黨成員」的雙重身分，對國內政壇發出深沉呼籲。許毓仁直言，台灣目前正處於國際地緣政治的「鋼索」上，處境極其險峻，朝野各黨應放下門戶之見，在國安議題上尋求共識（Meet in the middle），才能守護共同的家園。
「嚴審」取代「杯葛」：在野黨應發揮更專業的牽制力
針對目前藍白陣營在程序委員會多次退回軍購預算的現況，許毓仁以過往在國防外交委員會的經驗建議，在野黨身為多數，掌握了極大的審查權力，應將預算送進委員會「嚴格把關」而非「連審都不審」。
針對黃暐瀚轉述在野黨「不知道美國要賣什麼」的疑慮，許毓仁解釋，這正是程序上的死循環：若不付委審查，美方就無法啟動「國會通知」程序，台灣國防部也就無法合法向立院報告細目。
「一個稱職的在野黨，應該在委員會裡要求國防部交代細項、管控交期，甚至爭取中科院國產化的比例。」 許毓仁強調，透過專業審查，在野黨不僅能向選民交代，也能讓美國看到臺灣具備成熟的民主監督機制與自我防衛決心。
警惕「南韓效應」：內部爭議恐成國際談判弱點
許毓仁提醒，川普 2.0 時代非常看重盟友的內部穩定性與執行力。如果台灣內部的軍購與貿易爭議持續無解，給出的訊號將是「台灣不願意保護自己」。他直指：「如果我們內部不能團結，就等於給了對岸分化的空間，也給了美方重新考慮防衛承諾的理由。」
他點出，軍購意向書（LOI）有 90 天效期 的壓力，若因政爭導致失效，正好給了川普在 4 月川習會上對習近平讓步的藉口。
華府直擊感言：臺灣處境比想像中更危險
談到這幾年在華府智庫工作的觀察，許毓仁語帶感傷地表示，台灣的國際生存空間正面臨美中競爭下的劇烈變動，「我在華府感受非常強烈，臺灣現在真的是走在鋼索上。」他呼籲執政黨應主動展現溝通誠意，而在野黨也應以國家安全為重，雙方在僵持不下的預算案中找到彼此都能接受的解決方案。
「到頭來，這是我們大家要共同保護的家園。」許毓仁希望國內政壇能回歸大是大非，以實質的政策討論取代情緒化的政治攻防，讓台灣在 4 月川習會等重大變局來臨前，先站穩自己的腳步。
區域盟友共識：小泉進次郎強調「防衛自主不可妥協」
許毓仁更分享他在夏威夷參加國防論壇時，與日本政要小泉進次郎及其國防大臣的對談。小泉明確指出，一個國家的防衛自主與對區域安全的信心是「沒有辦法妥協的」。許毓仁藉此呼籲國內在野黨，美日同盟的立場已非常堅定，當日本與歐洲都紛紛提高預算以因應局勢時，台灣真的沒有「選擇不保衛自己」的空間。他感嘆，唯有先展現抵禦外敵的實力，才有底氣在危機時刻爭取到國際救援。
其他人也在看
台灣客家文化館 春節假期熱鬧迎賓（2） (圖)
客委會客家文化發展中心11日指出，農曆春節初一至初五將在苗栗銅鑼台灣客家文化館，推出以「講客語」為主題的一系列活動，民眾集滿指定客語吉祥話還可兌換好禮。
年夜飯熱量破表？ 掌握「紅黃綠燈」原則健康過好年
農曆春節期間家家戶戶團圓圍爐，傳統年菜與應景零食往往暗藏高油、高鹽、高糖風險，一頓年夜飯熱量動輒突破2000大卡，容易造成腸胃負擔與體重直線上升。為協助民眾吃得安心又健康，桃園楊梅天成醫院營養師楊珊珊分享「過年飲食紅黃綠燈指南」，呼籲民眾以原型食物取代高度加工食品，守護腸道健康，輕盈迎新年。
高雄熱門景點春節連假啟動交管疏運（1） (圖)
春節連假將至，高雄市交通局11日表示，旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、美濃、果嶺公園等觀光景點，將依狀況啟動交管措施。圖為2026高雄冬日遊樂園11日會場人潮。
癌症不是運氣差才突然找上門！醫示警「這5大特徵」最容易被癌細胞寄生
癌症就像寄生蟲？台北榮總遺傳優生科主任張家銘以分子醫學指出，癌細胞確實更像是身體的「外來物」，因為在正常情況下，免疫細胞會將癌細胞清除，所以癌細胞本來就不該存在於身體內，而癌細胞若想留下，關鍵在於「能不能住得下來」，因此癌症真正發生的關鍵「不是在某一天突然長出一顆腫瘤，而是身體一步一步變成癌細胞住得舒服的地方」。
李四川回新北 最美發言人曝2019年的他：值得第三座城市期待
台北市副市長李四川11日宣布，當天下午已向台北市長蔣萬安表達於2月底請辭副市長一職，3月開始會回到新北市，引發外界熱議。對此，國民黨前發言人、台北市議員參選人李明璇表示，自己還記得李四川2019年在高雄擔任副市長時，其沉穩、謙和，眼神裡滿滿都是責任感，歷經高雄人的依依不捨、台北市民的真心肯定，「一個被兩座城市捨不得的人，值得第三座城市的期待」。
李四川宣布月底請辭！蔣萬安留言開放點歌
[NOWnews今日新聞]台北市政府今（11）日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。對此，台...
「小橘書」顏色來由竟和國際名牌有關！劉世芳曝幕後真相：是總統賴清德指定的｜Yahoo《齊有此理》
陸配立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳到Yahoo《齊有此理》，接受主持人王時齊專訪，從「小橘書」談到李貞秀，直言台灣被對岸滲透的狀況非常嚴重，千萬不能輕忽加強全社會防衛韌性，一定要提高對假訊息的認知，培養對保衛家園的態度。
中職／卡諾獅將離台 讚張翔防守好還更進步！不猶豫回樂意再來台客座
統一獅客座捕手教練卡諾獅（Carlos Munoz）將在12日離台，來台指導將近一個月，他認為統一獅的捕手群都有所進步，而對於新賽季可能會被定位在一軍2號捕手的張翔，卡諾獅則是相當看好他的守備功力，甚至可能再成長。
媒體：澤連斯基將公布總統選舉+公投計劃
據英國《金融時報》報道，烏克蘭目前已開始籌劃在戰時舉行總統選舉，投票的同時還將就與俄羅斯可能達成的和平協議舉行全民公投。
傳澤倫斯基擬24日宣布舉行大選＋俄烏和平協議公投 知情人吐內幕
報導引述參與規劃的烏克蘭與歐洲官員說法，指基輔已著手籌備選舉，並規劃與和平協議公投同日舉行。此舉被視為美烏談判中的一環。據悉，儘速籌辦選舉列入雙方正在敲定的20點和平框架之一。路透社揭露，消息人士表示，若烏克蘭未先與俄方就協議條款達成共識，且未取得美國與西...
日本眾院選後：高市早苗的機遇與挑戰
日本於本（2）月8日舉行的眾議院大選結果，自民黨與維新會組成的執政聯盟，在465個議席中贏得352席。其中，自民黨單獨取得316席，超過法定三分之二門檻，可說是改寫戰後日本政黨政治歷史的一次重要選舉。
腎病患者慎吃高鉀蔬果！ 醫列5菜3果恐釀高血鉀風險
洪永祥在《祝你健康》節目中說明，當腎臟功能衰退，鉀離子排出能力下降，就容易引發「高血鉀症」。因此腎功能不全者需控制鉀的每日攝取量，建議每日不超過1000毫克，並優先選擇每100公克鉀含量低於100毫克的低鉀蔬菜。他點名五種高鉀蔬菜應特別注意：川七：每100公克鉀含量達...
鴻準大賣群創 兩波套現19億 年後是否全出清受矚目
面板產業，爹不疼娘不愛？鴻海集團已全面退出群創董事會，而郭台銘系統掌控的鴻準，更透過旗下華準投資宣布將在2月11日清空手中9.15萬張群創持股。根據鴻準的公告，已經出售7.51萬張、價金達19.29億元、獲利11.74億元，不過截至今日為止，華準投資還剩1.6萬多張沒賣完，是否將在年後繼續出清，執得留意。
怡利電私募案完成！募得逾6.64億元
怡利電（2497）去年12月30日股東臨時會決議通過，不超過總發行股數2,000萬股額度內，辦理私募案，本次私募普通股1,280萬股，實際私募價格為每股51.9元，募得總金額逾6.64億元，今年2月11日收足股款，本次私募增資基準日，訂為2月12日。
能跟經紀公司好好分手的藝人 代表讚入行41年「沒看過這麼真誠的」
能跟經紀公司好好分手的藝人 代表讚入行41年「沒看過這麼真誠的」
10萬人研究發現：每天這樣喝咖啡罹癌風險降31％！咖啡推薦喝法
不少研究表明，常喝咖啡可降低死亡風險；但咖啡卻又會令膽固醇提升，加糖加奶的習慣也有違健康飲食標準。不過，中國南方醫科大學的一項大型研究報告證實咖啡加糖一樣能降低死亡率。 咖啡與死亡率關係？研究逾
黃國昌子弟兵確定掰了！民調複查「維持原結論」 陳彥廷獲民眾黨提名
即時中心／黃于庭報導2026選戰號角吹響，朝野各政黨積極布局人選，號稱民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一、三重蘆洲服務處主任周曉芸，近期投入黨內議員初選，卻以些微差距敗給低調參選、未經營地方的對手陳彥廷，周也隨即提出複查。而民眾黨今（11）日舉行中央委員會，針對初選複查「維持原結論」，會中核定選決會通過提名陳彥廷，代表參與新北市第4選區議員選舉。
白營同意政院版軍購條例付委 洪孟楷：沒跟國民黨討論過
政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營杯葛，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍11日再宣布，會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。對此，國民黨立委洪孟楷也透露，據自己了解，民眾黨同意將政院版本軍購條例付委，事前並沒有和國民黨討論過。
親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」
由王楚然、丞磊、唐曉天、胡意旋主演的古裝輕喜劇「成何體統」，開播3天內平台熱度突破9000大關，成為2026年首部達成此...
春節ATM高峰將爆 財金公司曝五大地雷時段
農曆春節九天連假即將到來，紅包、年貨、聚餐樣樣都要現金，ATM勢必再度塞爆。財金公司提醒，春節期間提款、轉帳需求暴增，若沒有事先掌握規定與高峰時段，不只排隊排到懷疑人生，還可能誤觸地雷影響資金調度。