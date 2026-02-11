台灣沒本錢分裂！前藍委許毓仁隔海喊話：不要在程序委員會杯葛！「嚴審」才是發揮在野制衡的最佳武器 執政黨應與在野黨共保家園

台灣政壇僵局持續引發國際關注。前國民黨不分區立法委員、現任哈德遜智庫（Hudson Institute）研究員許毓仁，今日在黃暐瀚的廣播節目中，以「華府第一線觀察者」與「前在野黨成員」的雙重身分，對國內政壇發出深沉呼籲。許毓仁直言，台灣目前正處於國際地緣政治的「鋼索」上，處境極其險峻，朝野各黨應放下門戶之見，在國安議題上尋求共識（Meet in the middle），才能守護共同的家園。

前國民黨不分區立法委員、現任哈德遜智庫研究員許毓仁。（圖/資料照片）

「嚴審」取代「杯葛」：在野黨應發揮更專業的牽制力

針對目前藍白陣營在程序委員會多次退回軍購預算的現況，許毓仁以過往在國防外交委員會的經驗建議，在野黨身為多數，掌握了極大的審查權力，應將預算送進委員會「嚴格把關」而非「連審都不審」。

針對黃暐瀚轉述在野黨「不知道美國要賣什麼」的疑慮，許毓仁解釋，這正是程序上的死循環：若不付委審查，美方就無法啟動「國會通知」程序，台灣國防部也就無法合法向立院報告細目。

「一個稱職的在野黨，應該在委員會裡要求國防部交代細項、管控交期，甚至爭取中科院國產化的比例。」 許毓仁強調，透過專業審查，在野黨不僅能向選民交代，也能讓美國看到臺灣具備成熟的民主監督機制與自我防衛決心。

警惕「南韓效應」：內部爭議恐成國際談判弱點

許毓仁提醒，川普 2.0 時代非常看重盟友的內部穩定性與執行力。如果台灣內部的軍購與貿易爭議持續無解，給出的訊號將是「台灣不願意保護自己」。他直指：「如果我們內部不能團結，就等於給了對岸分化的空間，也給了美方重新考慮防衛承諾的理由。」

他點出，軍購意向書（LOI）有 90 天效期 的壓力，若因政爭導致失效，正好給了川普在 4 月川習會上對習近平讓步的藉口。

華府直擊感言：臺灣處境比想像中更危險

談到這幾年在華府智庫工作的觀察，許毓仁語帶感傷地表示，台灣的國際生存空間正面臨美中競爭下的劇烈變動，「我在華府感受非常強烈，臺灣現在真的是走在鋼索上。」他呼籲執政黨應主動展現溝通誠意，而在野黨也應以國家安全為重，雙方在僵持不下的預算案中找到彼此都能接受的解決方案。

「到頭來，這是我們大家要共同保護的家園。」許毓仁希望國內政壇能回歸大是大非，以實質的政策討論取代情緒化的政治攻防，讓台灣在 4 月川習會等重大變局來臨前，先站穩自己的腳步。

區域盟友共識：小泉進次郎強調「防衛自主不可妥協」

許毓仁更分享他在夏威夷參加國防論壇時，與日本政要小泉進次郎及其國防大臣的對談。小泉明確指出，一個國家的防衛自主與對區域安全的信心是「沒有辦法妥協的」。許毓仁藉此呼籲國內在野黨，美日同盟的立場已非常堅定，當日本與歐洲都紛紛提高預算以因應局勢時，台灣真的沒有「選擇不保衛自己」的空間。他感嘆，唯有先展現抵禦外敵的實力，才有底氣在危機時刻爭取到國際救援。