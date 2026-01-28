台灣沒本錢鬆懈 賴清德：讓世界看見國軍「嚇阻擊敗敵人」能力

賴清德總統主持將官晉任授階典禮，期勉打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量。（總統府提供）

賴清德總統今出席2月份將官晉任授階典禮，他在致詞時提到，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張，面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，「台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。」賴也喊話，要讓世界看到國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。

賴清德期許，國軍的領導幹部必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊轉向更務實、更具彈性的實戰訓練，同時靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。

賴清德表示，我們要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉，請大家共同為這個目標持續努力，並將這份信念深耕到每一個部隊之中。

賴清德指出，晉任中將的許志中曾經擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手。未來請以更高的視野，持續在戰備訓練、戰術準則整合等工作上，帶領國軍更上層樓。

賴清德也恭喜陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍晉任少將，4人無論是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務，都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗以及建構堅實國防智庫等目標。

賴清德強調，大家對國家、對部隊始終如一的堅持和打拚，凝聚為肩上閃耀的將星；未來各位務必以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命，共同努力，讓國軍越強大，國家就越安全。

