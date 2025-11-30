台灣沒諾貝爾獎就像沒豐年果糖一樣！賴清德發豪語：未來30年要拿3個

總統賴清德今日出席雲林一場活動，當場表示台灣未來30年要拿3個諾貝爾獎，並強調台灣研究在世界表現不錯，為何沒拿到諾貝爾獎，「就像廣告講為什麼我們家沒有豐年果糖一樣啊，我們不僅要有豐年果糖，我們要有諾貝爾獎啊，當然要水到渠成啦」。

賴清德表示，台灣未來30年要拿3個諾貝爾獎。（圖/中天新聞）

台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動土典禮今天（30日）舉行，台大校長陳文章、副校長張上淳、台大醫學院副院長賴逸儒副院長、臺大醫院長余忠仁等人都到場。

賴清德致詞時話鋒一轉說，他直言陳文章願意來到雲林真的是非常不容易，自己非常尊敬陳校長，陳校長不僅僅支持雲林的這一個台大醫院以外，陳校長最近在做一件未來對台灣發展非常有幫助的一個事情。

廣告 廣告

賴清德出席台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動土典禮。（圖/中天新聞）

賴清德指出，陳校長正推動台灣橋樑計畫，今年到明年將邀31位諾貝爾奬得主來台，對學生教學及與研究者互動，對台灣的研究有很大的幫忙。

賴清德表示，大家一定想要知道別人是怎麼做研究，可以得到諾貝爾獎，為什麼台灣做了那麼久、成果也不錯，但就差那麼一點點？陳校長的計畫對台灣未來得諾貝爾獎的影響重大，他自己在總統府也宣布未來30年，下一個世代裡面，台灣在醫學、物理、化學3個領域至少要得到3個諾貝爾獎，這是國家的目標、願景。

賴清德強調，這是大家共同的目標，國家要有目標。賴清德更指出，台灣的學術研究也很好，在各種世界的這種一流的雜誌裡面，常常有劃時代非常進步的這個研究報告，「但是為什麼台灣就沒有諾貝爾獎啊？就像廣告講為什麼我們家沒有豐年果糖一樣啊，我們不僅要有豐年果糖，我們要有諾貝爾獎啊，當然要水到渠成啦」，但這不是用錢就有辦法，所以要從教育下手，然後政府用資源來挹注，來讓國家呢能夠更好。

延伸閱讀

中華電信員工福利重大宣布：加薪、加津貼、加獎金、7天事假也給薪

學生提問「2027共軍攻台」 賴清德：有一些誤會

邱議瑩領先柯志恩民調有鬼？楊智伃揪「被徐巧芯打爆」內幕