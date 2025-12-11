台灣沒警告，供應鏈一刀斷？網傳台商狂撤震驚全球 報告還原半導體政策變化

​台美關稅談判結果似邁入最後階段，賴政府要力拚對等關稅稅率不超過15%、不疊加（最惠國待遇），而台灣半導體供應鏈的未來發展同樣備受關注。近日網路流傳「全球供應鏈重新洗牌」的訊息，網傳影片更以「台灣出手真狠！四十年恩情一刀斷，這不是警告，撤離潮席捲中國」、「台商狂撤出中國震驚全球，

誰是台商撤離潮最大贏家？」為題，引發討論。事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。



調查報告顯示，MyGoPen以關鍵字搜尋，經濟部2025年11月17日預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」；經綜合媒體相關報導，近期無任何半導體產業政策有重大改變的相關新聞，且貿易署說明，經濟部每年均參考國際規範修正此清單，顯示此為每年例行公事，並非政策改變。

國科會、外交部攜手 近年政府積極推動科技外交

在科技外交面向上，調查報告指出，台灣的科技外交是逐步發展、累積的成果，直至近2年才被官方單位明確提出，並非於特定時間宣布開始進行的外交策略，《中央社》去（2024）年曾報導，​國科會曾表示，已和美、加、德、法等43國及3個國際組織，簽署134項合作文件，力拚科技外交；2025年5月，外交部發布新聞稿表示，外交部長林佳龍赴美參與「台灣-德州人工智慧（AI）創新峰會」，推動台美經貿與科技外交；6月，外交部宣布和國科會針對海外智慧科技園區、人才培育及關鍵新興科技等三方面進行合作，攜手推動科技外交。

針對網傳影片，MyGoPen指出，發現來源於YouTube頻道「柒柒聚焦屋」所發布，該頻道於2025年5月成立、6月開始上船影片，早期內容均以中國時事、民生為主，直到11月才出現以台灣為主題的影片；該頻道影片標題、內容多為聳動誇大的訊息，虛實參半，是典型的內容農場頻道，此類頻道沒有根據、沒有真實畫面，不是具有可信度的資訊來源。調查報告總結，台灣半導體產業政策近期並無重大改變，傳言影片內容參雜不實訊息，是典型的內容農場頻道，並非可靠的資訊獲取管道。

