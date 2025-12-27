台灣治安太驚人！士林夜市攤位自助找零 美網紅看傻

（記者周德瑄／綜合報導）士林夜市近日出現一處地瓜球攤位，老闆因事暫離竟貼出告示讓客人自助裝袋與找零。這種高度社會信任的經營方式引發熱議，連美國大叔Topher都直呼在美國根本不可能發生。這幅場景展現了台灣優良的治安水準與人與人之間的信任，讓外國旅客大讚台灣是全世界最安全的居住地，更是個充滿互信的特別社會。

圖／美國YouTuber Topher造訪士林夜市，對台灣的治安程度感到不可思議。（翻攝 YouTube KT story ）

台灣夜市以豐富小吃聞名，近日士林夜市一家地瓜球攤位的特別經營模式引發外界高度關注。該攤位老闆因臨時有事需前往艋舺約一小時，竟在攤位上張貼告示，請顧客自行拿取袋子盛裝地瓜球，並自行將五十元投入錢筒內找零。這種全憑信用與自律的模式，被路過網友分享至社群平台，意外揭露台灣社會強大的互信機制。

曾登上網路節目的美國退役軍人Topher對此現象感到極度震撼。他直言，這種情況在美國大城市如紐約絕對不可能發生，若無人看管，攤位上的財物與商品恐怕會在短短十秒內被洗劫一空。Topher親自觀察並造訪該攤位後，深刻感受到台灣社會的安全性，大讚這裡沒有偷竊、暴力或酒醉鬧事，是非常適合生活的環境。

