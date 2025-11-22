台灣治安怪象！現金沒人偷 安全帽、鹽酥雞卻常失竊
一名網友在蝦皮智取店的投幣機上，發現貼著400元鈔票及字條，寫著「08：15，400元未拿」，鈔票竟無人取走。該網友在Threads上傳照片並表示，台灣很奇怪，掛在機車上的鹽酥雞或安全帽都會被偷，但鈔票明目張膽放著就是沒人拿走。
貼文曝光後引發討論，網友認為店內監視器是關鍵因素。有網友直言，拿了這400元被告侵占得不償失，「被抓到不是區區400塊錢能解決的」。也有網友表示「攝影機那麼多誰敢」、「誰會為了400元被告」、「機台都能整台搬走了，上面有400卻不拿」，認為民眾都知道店內有監視器，不會冒險觸法。
針對機車上的食物常被偷走，網友則有不同看法。有網友笑說「鹽酥雞不一樣，搞不好是狗咬走了，沒證據能怎樣」，認為食物失竊難以追查。也有網友分享經驗「遇過好多次食物被偷，但我一點都不會在意，因為我知道他可能比我還需要這份食物」。
另有網友提到類似經驗，表示「雨傘常常被拿走,但用手機或錢包占位置，從來沒有不見過」。也有網友表示「之前機車停在便利商店門口，人進去一下，出來後整袋雞排就被偷走」，顯示機車上的食物確實容易成為目標。許多民眾出國後都對台灣治安相當放心，不擔心貴重物品遺失，但機車上的物品卻常有失竊情況。
