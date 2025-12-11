台灣泡麵必加「1食材」？韓留學生揭新奇經驗 網喊：它是靈魂

記者鄭玉如／台北報導

韓國留學生來台讀書，發現台灣人煮泡麵愛加雞蛋。起初他很不習慣，嘗試後覺得更美味，貼文一出引發網友熱議。（圖／Pixabay）

泡麵口味多，烹煮又方便，成為不少人的正餐選擇。近日，一名韓國網友在網路分享，他來到台灣讀書後，發現台灣人似乎有「煮泡麵加雞蛋」的習慣。起初他還不太習慣，但嘗試一次後竟覺得泡麵更美味，貼文也引發網友熱議。

一名韓國網友日前在社群平台Threads表示，他來到台灣念書3個月，日前準備煮泡麵時，室友突然詢問「要不要加1顆蛋？加蛋人生會好一點」，由於沒有加雞蛋的習慣，一開始他非常困惑，但依照室友建議試了一次後，「整碗變溫柔、變順口、還多了一點幸福感」。

廣告 廣告

原PO提到，事後室友還說了一句「在台灣，80%的問題都可以用1顆蛋解決」，他也笑稱，現在無論是泡麵煮失敗、心情不好、天氣寒冷或作業繁重，室友都會默默地說「加1顆蛋啦！」讓他不禁詢問「台灣人吃麵為什麼一定要加蛋？還是這真的是信仰」。

貼文曝光引發討論，不少網友表示「個人認為，蛋是泡麵的靈魂！有時想煮泡麵，但發現冰箱沒有蛋，會失望到放棄煮泡麵了。至於為什麼要加蛋，應該是想說加蛋可以補充營養」、「若照正常步驟煮泡麵，它就只是泡麵，一種快速吃飽的食物，但加了1顆蛋，抱歉了，請稱呼它為『料理』」、「在澳洲的觀察，好像只有台灣人會把泡麵當小火鍋煮」、「我法國男友一開始也很難接受，我什麼東西都要加蛋，他甚至會先盛盤自己要吃的，再幫我加蛋，但有一次發現他在煮宵夜，竟然也把蛋加進去了」。

更多三立新聞網報導

「1種鞋子」超傷腳！穿久易痠、走路姿勢錯誤 醫：急診最棘手

49歲男檢查驚「太硬了」！血管鈣化達85% 隨時恐心梗

不吃早餐易得膽結石？醫示警「好發2族群」：膽汁變死水

吃拉麵湯太鹹「全因少做1事」！日本人揭道地吃法：有順序

