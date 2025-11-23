台灣注定難有大型AI算力中心？工程師曝1嚴重問題：外資被嚇到卻步
AI浪潮的席捲下，未來「算力即國力」，不少科技大廠都砸錢蓋AI計算力中心，不過高耗電問題已成全球科技產業的新挑戰，據估算，一座大型AI資料中心的用電量可達數十萬戶家庭之總和。對此，工程師看政治在臉書發文直言，台灣注定不可能有大型算力中心，外資因為這件事情卻步。
工程師看政治提到，幾天前，立法院通過光電板環評法案，在山坡地及水面設置5公頃或裝置容量10MW以上光電，設置40公頃以上，或容量40MW瓩以上，都必須先做環評。光電蟑螂當然群起反對，他們說「綠電裝置將大幅放緩，RE100企業勢必面臨綠電稀缺與成本墊高的壓力，衝擊半導體、AI 與出口產業的國際競爭力，動搖外資對台灣投資環境的信心」。
工程師看政治質疑，光電有那麼偉大嗎？它不能撐24小時運作的半導體工廠，就算上帝也不能讓它24小時發電，光電最大的獲利來源是那超高電價，它透過台電強迫購買，再輾轉剝削底層毫無反抗能力的平民，僅此而已。事實上，失去核電才是失去綠電，沒有核電，台灣注定不可能有大型算力中心，不可能發展上層的演算法，無法加入中美模型的競賽，每年有這麼多理工畢業生，卻只能看著別人前進，台灣失去的東西實在太多了。
外資因能源怯步 四座核電廠被廢是最大原因
工程師看政治說，另外，有6大環團聯名反對環評，事實上，台灣的環保團體十有八九都是假貨，他們一輩子只做詐騙，黨利用他們來佔據環保高位，幫黨做側翼的工作。反對環評的環團，就是最好的側翼證明。二十年來，每一年都看著他們說謊，他們也知道自己在說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，但無奈民眾就是很愛聽別人說謊，愈胡扯就愈深信不疑。所以在民眾能認清他們的嘴臉之前，他們還會繼續撈錢，繼續說謊。
工程師看政治指出，經濟部當然也反對法案，他們說「未來光電都需要走1到2年環評程序」，但反過來看，這也表示環評法最多也只能阻擋光電板兩年而已。只要進入環評，評審一定都是自己人，環團也一定會讓它過關，開會只是走走程序，審核通過只是時間問題而已。就像三接毀藻礁，四接毀外木山海岸一樣，在金權壓力之下，管你花草樹木森林珊瑚礁草鴞，都必死無疑，在黨眼裡連人命都不值錢了，何況環境這種沒意義的東西？說難聽點，他今天如果跳過環評硬裝上光電板，若不是在非綠縣巿，有誰會去拆？
工程師看政治認為，徒法不足以自行，只靠一個環評法不可能解決台灣的光電災難，所有能源大躍進都還會持續下去，台南人已在喝光電水，而且甘之若飴，若台北丟失，翡翠水庫怕也難逃毒手。要解決問題的根源，就只有把民進黨換下台一途，別無他法。
