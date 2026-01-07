台灣洗腎人口世界第一！專家揭10大殺手幾乎全中…愛吃這類食物最危險

生活中心／吳泊萱報導

台灣人愛喝湯，但重口味的高鈉飲食習慣容易導致水腫、高血壓，加重腎臟代謝負擔。（示意圖／資料照）

腎臟是沉默的器官，因病變症狀不明顯，常常被忽略，直到察覺不對勁，通常腎功能都已受損，面臨洗腎處境。營養師陳怡婷列出NG飲食習慣及生活行為，包括愛吃重口味、高加工食品、不愛喝水，以及睡眠不足、憋尿等壞習慣，都容易加重腎臟負擔，應盡早修正，才能保護腎臟健康。

營養師陳怡婷在臉書分享NG飲食習慣及生活型態，點名台灣人愛喝湯又喜歡重口味、沾醬，屬於高鈉飲食，容易導致水腫、高血壓，加重腎臟代謝負擔。另此外，像是加工食品，如香腸、培根、火腿等醃製食物，還有糕餅類，因含有大量鈉、糖、飽和脂肪酸及食品添加物，長期過量攝取容易增加疾病風險。

此外，台灣人愛喝手搖飲，常喝含糖飲料，又愛吃蛋糕、餅乾等甜食，這種高糖飲食容易讓血糖失控，增加糖尿病、肥胖、腎臟病風險。鹽酥雞等油炸美食、爌肉、動物皮等高油脂食物，也容易讓血脂、體重失控，危害腎臟健康。

重鹹、高油、含糖飲食，容易對腎臟造成負擔，若平時水分攝取也不足，將影響腎臟運作，導致尿量減少、尿液毒素增加，也容易造成尿道感染或結石。

除了飲食方面，抽菸及暴露在菸害環境中，也會造成腎臟負擔。時常憋尿也會導致膀胱脹大、尿液迴流，導致尿液中的細菌從尿道逆行至輸尿管、腎臟，增加腎臟感染發炎風險。

另外，熬夜及久坐不動的生活習慣，也容易導致內分泌失調，且睡眠不足會降低腎臟的血流及含氧量，導致腎臟過濾功能下降，增加蛋白尿發生機率。還有暴飲暴食，在短時間內大量攝取重口味料理，也容易增加腎臟負擔。最重要的是避免吃來路不明的藥物，像是減肥藥或保健食品等，長期亂吃藥將導致腎功能受損。

