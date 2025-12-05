台灣洗腎人口短期緩升？衛福部急調「1策略」盼反轉慢性腎病

衛福部長石崇良指出，整體洗腎人口短期內仍可能不減反增，主因包括高齡化社會、健保全額給付洗腎，以及國內照護品質良好，台灣因而在「五年存活率」世界名列前茅。行政院提供



台灣洗腎人口居高不下，雖然近年洗腎新發生率已出現反轉向下的趨勢，但衛福部長石崇良今（5）日指出，整體洗腎人口短期內仍可能不減反增，主因包括高齡化社會、健保全額給付洗腎，以及國內照護品質良好，台灣因而在「五年存活率」世界名列前茅，致洗腎累積人口目前呈現「緩緩維持」，不會馬上下降，甚至有可能會往上。

石崇良上午出席「2025亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」的《2025早期腎病年報》發布記者會，他說台灣過往多年都是全球每萬人口、透析人口數最高的國家，雖然透過各項介入後，洗腎新發生率已開始下降，是好現象，但預估整體洗腎人口仍受結構性因素影響，短期內難以大幅減少。

石崇良表解釋，因為台灣高齡化，且透析治療不像有的國家有限制，健保是全額給付，且列在重大傷病免部分負擔，加上照護品質良好，不論何種透析方式，洗腎族群「五年存活率」在世界都是名列前茅，在讓洗腎的累積人數緩緩維持住，「不會馬上下降，甚至有可能會往上」。

面對此趨勢，衛福部正將政策向前推進，希望透過早期介入，讓慢性腎病不會進展到需要洗腎，甚至可以反轉。石崇良說，已與腎臟醫學會共同制定新的照護指引，在這次年會上發布，內容包括一般人如何去篩檢、多久篩檢一次，最重要透過尿液跟抽血檢查早點發現問題。

石崇良說，跟腎病息息相關的糖尿病、高血壓、高血脂，三高防治也是重點，健保也在用藥指引上，跟世界接軌，近期就已納入新藥，可以延緩慢性腎病進展到洗腎的時間，並加強國人生活習慣的改變及數位照護。

