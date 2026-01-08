台灣洗腎密度全球最高！醫推「211餐盤」延緩腎病惡化

60歲的黃女士罹患糖尿病十年，近期發現腎功能下降，許多食物不敢吃，短短幾個月體重減少五公斤。台北慈濟醫院王奕淳醫師建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，數月後血糖與腎功能逐漸穩定。

王奕淳醫師攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計出211TOP餐盤原則。（圖／原水文化《減糖護腎211TOP蔬食健康餐盤》）

王奕淳指出，目前全台已有超過八萬人接受洗腎治療，是全球洗腎密度最高地區，其中近半數與糖尿病相關。65歲以上族群中，每三人就有一人罹患糖尿病；若血糖長期控制不佳，將來洗腎風險大幅上升。台灣長期偏愛高糖與精緻飲食習慣，使洗腎人口逐年攀升，減少食用含糖飲料、精緻澱粉與甜食已刻不容緩。

王奕淳表示，一旦進入糖尿病腎臟病階段，飲食控制往往變得更加複雜。坊間多數資訊只告訴病人「不能吃什麼」，沒有教導「該怎麼正確吃」，讓許多病人因此陷入恐懼與迷惘。

腎臟內科王奕淳醫師（上）與分享糖尿病腎臟病飲食重點與美味菜單。（圖／台北慈濟醫院）

台北慈濟醫院營養科主任江政陽副指出，臨床上常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降。糖尿病及腎臟病病人應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白、不飽和脂肪與適量堅果，同時減少加工肉品、精製糖類食物與含糖飲料。他建議，每日熱量攝取為每公斤體重25至35大卡，蛋白質約每公斤體重0.8克，重點在於「均衡」、「適量」與「正確選擇」。

王奕淳攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計出211TOP餐盤原則:2代表每日餐盤中應有一半比例來自蔬菜與水果，1則是優質蛋白質與全穀類主食各四分之一；T代表足夠水與無糖茶（Tea）、O是健康好油（Oil）、P則是以植物為主的飲食（Plant-based diet）。

台北慈濟醫院於1月8日上午舉辦《減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤》新書分享會，陪伴病人走出飲食迷思。（圖／台北慈濟醫院）

王奕淳醫師表示，這樣以蔬食為主的飲食模式，不僅較容易達到低蛋白、低磷的目標，也有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。營養師團隊也將餐盤發展為三天共九餐的實際示範菜單，兼顧營養、電解質平衡與美味。臨床追蹤發現，超過三成病人依循餐盤飲食後，血糖控制顯著改善，腎功能也穩定下來。

