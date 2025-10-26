台灣洗腎率全球第一！名醫揭「健康食品陷阱」 政府管理缺位、廠商良心才是關鍵

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌





台灣洗腎率居世界第一，慢性腎臟病健保支出高達592億元，洗腎人口突破10萬人。前衛生署副署長李龍騰指出，市面上標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的保健食品多為行銷話術，過度依賴恐延誤治療並增加腎臟負擔。專家建議選擇有信譽品牌、逐批檢驗、確認成分與劑量，並以均衡飲食、運動與定期檢查為健康核心，避免保健食品成為慢性病惡化的推手。



台灣洗腎率高居世界第一，根據健保署 2023 年統計，慢性腎臟病健保支出高達 592 億元，位居十大疾病醫療費用之首，全國洗腎人口更突破 10 萬人。這不僅是公共衛生的警訊，也反映出台灣飲食與健康意識背後的矛盾。

前衛生署副署長、台大醫學系名醫李龍騰近日在節目直言：「全世界沒有健康食品，只有商業操作。」這番話點出了一個長年被忽視的事實——許多標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的產品，背後更多是行銷話術，而非實證醫學。

過度依賴保健食品的風險

許多民眾誤以為只要吃了保健食品，就能「抵銷」三餐外食、運動不足、飲水量低等生活習慣問題，甚至在慢性病早期忽略就醫檢查，錯過治療時機。更嚴重的是，部分來路不明、成分不明確的保健食品，可能含有過量礦物質、重金屬、甚至非法添加的西藥成分，長期攝取恐對腎臟造成負擔。

制度缺口：政府管理不彰、廠商自律有限

台灣現行《食品安全衛生管理法》雖規範功能性食品須經功效認證與標示，但實務上，保健食品產業龐大、品項繁多，抽驗頻率有限，且多依賴業者自主管理。在缺乏強制性逐批檢驗的情況下，一旦廠商為了削價競爭而犧牲品質，消費者就成了最大的受害者。

消費者自保三原則

要在資訊混亂的市場中保護自己，專家建議民眾務必做到：

選擇有信譽的品牌與公司——有完整的研發背景、公開的檢驗報告與透明的原料來源。 確認產品有逐批第三方檢驗——檢驗單位應具備 ISO/IEC17025認證，並能查核批號對應的檢驗報告。 檢視成分與劑量——避免選購含有複雜配方卻未標示含量的產品，特別是腎臟病患者需謹慎評估礦物質與蛋白質攝取量。

專業提醒

保健食品不是萬靈丹，醫師強調：「健康的核心仍是均衡飲食、適度運動、定期檢查。」一旦有慢性病或腎功能異常，應先與醫師或營養師討論，確認產品安全性後再使用。





在一個政府管理仍有死角、產業競爭激烈的環境中，老闆的良心與消費者的警覺同等重要。別讓看似「護健康」的選擇，反成為慢性病惡化的推手。



