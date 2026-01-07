台灣洗腎率居全球之冠！近9千人排隊等移植…器官移植權威李明哲：3守則不讓腎臟過勞死





台灣的慢性腎臟病（CKD）長年位居世界前段班，不只盛行率高，洗腎率更是常年蟬聯全球第一。腎臟病早期幾乎沒有不適，等到症狀出現時，往往腎功能已大幅受損。

由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集即邀請雙和醫院李明哲院長，來探討慢性腎臟病防治。

李明哲推動器官移植30年，至今帶領團隊助近400位病患「重啟人生」，其中腎臟移植就達300例。他直言，無論是腹膜或血液透析，腎臟移植仍是長期生活品質最佳的治療選擇。

廣告 廣告

但據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，現行登錄在案、排隊等候腎臟移植的人數近9000人，最長要等上36年才能接獲通知。​因此要避免淪落洗腎、甚至換腎，最好的方式是日常保養、控制三高、自我覺察，別讓你的腎臟「過勞死」。

為何台灣洗腎率世界第一？

台灣約有200萬名慢性腎臟病患者，也就是每8位成人就有1位罹病。盛行率雖僅次於美國與日本，排名世界第三，但洗腎率卻高居全球第一。

李明哲說明關鍵原因：「當我們篩檢出病人的時候，事實上都已經相對比較晚期了，沒有辦法有效阻絕它惡化的過程。」也就是說，台灣患者多屬「晚期診斷」，導致進入透析（洗腎）的比例極高。

台灣透析醫療表現亮眼，五年存活率血液透析約53%，腹膜透析可達66%；但整體來說，腎臟移植五年存活率可達88%，是長期生活品質最佳的治療選擇。

早期篩檢與預防：尿蛋白是最重要的警訊

慢性腎臟病難以自我察覺，是因為早期完全沒有症狀。因此，李明哲特別強調：「只有做單純的尿液檢查，發現潛藏的可能風險時，我們就應該要開始介入。」

1.GFR（腎臟廓清率）計算可評估風險

民眾只需抽血，再透過性別、體重與年齡代入公式，即可計算GFR，判定腎臟功能等級。GFR越低，腎臟受損程度越高。

2.蛋白尿：腎臟受損的最早訊號

腎臟的半透膜受損時，蛋白質會漏出尿液，此時腎臟可能已發炎或受傷，但GFR可能仍在正常範圍。因此，蛋白尿是「比泡沫尿更早」的警訊。

3.無症狀使患者容易掉以輕心

腎臟病初期完全沒有辣痛或明顯異常，等到出現倦怠、浮腫、噁心或「尿毒味」，往往已難以逆轉。李明哲提醒：「你的腎功能必須要到只剩三分之一左右，抽血的數字才會改變。」因此，越早檢查，越能避免進入末期。

腎臟受損三大原因：三高、感染、藥物與遺傳

三高是最主要的腎病推手，尤其是高血壓與糖尿病。其中，高血壓與腎臟健康高度連動，「高血壓是一個很高的風險。不是只有單純的心血管問題，而是你的腎臟出了問題。」李明哲說。

糖尿病則會破壞腎臟微血管，如不控制，腎功能會逐年惡化。

其次，是感染與自體免疫反應。小孩若因感冒引發細菌或病毒侵襲，可能導致免疫系統攻擊自身腎元（nephron; 腎單元，即腎臟最小的工作單位）。李明哲直言，「外來物質引發免疫反應後，無法辨識自己，就會攻擊自己的身體。」

第三，則是遺傳疾病，如多囊性腎病。多囊腎除了讓腎臟長出囊腫，也可能讓肝、肺出現囊腫，是需長期追蹤的家族性疾病。

最後是藥物傷害，這也是最常被忽略的危險因子。李明哲提醒，止痛藥（NSAIDs）、中西藥混用，都可能造成腎臟不可逆損傷。「大部分的藥，我們都稱為毒藥。吃得夠多、吃得夠久，它基本上就是一個服毒的過程。」

李明哲直言自己並非反對用藥，而是強調「一定要由醫師監控」。

透析治療：當腎功能剩下10%，只能交給機器

腎臟功能下降到無法維持排毒、水分與電解質時（約低於10%），就必須透析。

● 血液透析：每週需定期到醫院2至3次透析，每次約3至4小時，嚴重限制行動範圍，對生活限制大，旅遊、工作都受到影響。 ● 腹膜透析：俗稱「洗肚子」，可居家操作、可配合夜間機器睡眠時自動洗腎，白天能維持工作與外出；但缺點是需要高度自律與無菌操作，以免發生腹膜炎。

腎臟移植：改善長期生活品質的最佳治療

與透析相比，腎臟移植能提供更長期且更接近正常的生活模式。五年存活率高達88%，遠高於透析族群。

李明哲說明，若在腎功能低於15%、尚未洗腎時進行前導式移植，可避免患者承受透析帶來的體力、精神與生活限制。

而醫療技術進步也帶來更多可能，例如血型不相容移植，可透過減敏治療排除抗體，使原本無法移植的病患也能接受手術，成功率接近血型相容的病例。

別讓腎元「過勞死」

李明哲形容，腎臟像是一座濾水器，「腎元」如同輪班員工。當部分腎元因過勞、發炎或生病罷工，其他腎元必須加倍負荷，久而久之整座系統便會失效。

他也提出三大守腎原則：

1.日常保養

● 多喝水、不憋尿

● 避免自行長期服用止痛藥

● 定期檢查尿液與腎功能

2.控制三高，延緩惡化

血壓、血糖愈穩定，腎元工作愈輕鬆，腎功能下降速度就愈慢。

3.維持身體在最佳狀態

對於後期患者，他提醒：「把自己的身體所有器官保持在最佳狀況，等待那一刻的來臨。」良好體能可提升治療品質與移植後的恢復速度。

腎臟病不是命運，而是可以管理的風險

台灣腎臟病盛行率高，最根本原因並非體質，而是「太晚發現」。

透過尿液檢查、良好生活習慣、控制三高與正確用藥，多數患者都能有效延緩腎衰竭。

李明哲提醒，民眾應更積極監控自己的腎臟健康，「腎臟病不可怕，可怕的是沒有警覺。提早發現與介入，就是避免步上洗腎道路的關鍵。」

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品，目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。每集將會邀請一位不同領域的權威醫師，親自到現場分享，為國人的健康把關。這不僅是一個節目，更是您了解健康、掌握未來的平台。





更多幸福熟齡文章

50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生

退休夫妻擁「800萬存款＋5萬月退」仍窮活，不旅行、每月外食限1次…70後悔嘆：錯過享受生活的時機

起床「1動作」活化大腦！醫師靠這簡單習慣抗老：免花錢就年輕，50歲後別硬爆汗運動「反而傷身」



