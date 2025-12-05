台灣洗腎王國惡夢再臨？石崇良憂3原因「洗腎人口再上升」 曝最新治療方針

因為洗腎人口密度居世界之冠，台灣一直背負者令人尷尬的「洗腎王國」稱號，且礙於超高齡社會來臨，預期短期內洗腎人口仍會持續增加。對此衛福部長石崇良表示，衛福部接下來的政策不只會照顧洗腎病人，還希望透過早期介入，讓慢性腎病不會進展到需要洗腎。此外，跟腎病息息相關的糖尿病、高血壓、高血脂，三高防治也是重點，健保近期已納入新藥，可以延緩慢性腎病進展到洗腎的時間。

石崇良今（5）日出席2025亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度大會學術演講會的2025早期腎病年報發布記者會，發表談話分析台灣性腎病的照護新政策。

石崇良表示，台灣洗腎人口超過9萬人，多年來都是洗腎人口密度最高的國家。雖然透過醫界的衛教與治療，目萠洗腎人口穩定，甚至新發生率已開始反轉，這是好消息，但短期預估洗腎人口仍有可能再上升。

石崇良說，台灣洗腎人口短期內仍有可能上升的原因有3，一是台灣邁入超高齡社會，二是健保全額給付洗腎，三是國內照護品質良好，5年存活率在全球名列前茅，所以從短期來看，台灣洗腎人口恐怕還是會成長。

因此，衛福部目前的最新策略，不只是要照護洗腎的病人，更要往前一步，希望透早期介入，讓慢性腎病不會進展到需要洗腎。衛福部也跟腎臟醫學會共同擬定新的照顧指引，內容包括一般人如何維持定期篩檢尿液及抽血，早點發現問題。

石崇良說，此外，跟腎病息息相關的糖尿病、高血壓、高血脂，也就是三高的防治也是重點。健保也在用藥指引上，跟世界接軌，近期就已納入新藥，可以延緩慢性腎病進展到洗腎的時間。

