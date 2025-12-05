台灣洗腎王國惡夢再臨 石崇良曝「三原因」洗腎人口恐再上升 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣洗腎人口居高不下，一向有「洗腎王國」，儘管近年洗腎新發生率已經反轉向下，但衛生福利部長石崇良今（5）日分析指出，未來洗腎人口仍恐不降反升，背後原因主要有三，一是台灣邁入高齡化，二是健保全額給付洗腎，三是國內照護品質良好，五年存率世界名列前茅，所以洗腎累積人口目前「緩緩維持住」不會馬上下降，甚至有可能會往上。

石崇良上午出席2025亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會的2025早期腎病年報發布記者會，會中分析台灣慢性腎病的照護新政策。

石崇良表示，台灣過往多年都是全球每萬人口、透析人口數最高的國家，雖然透過一系列的介入後，洗腎人口穩定，甚至新發生率已經開始反轉，這是好現象，但預估洗腎人口短期仍有可能再上升。

石崇良說，這是因為台灣高齡化，且透析治療不像有的國家有限制，健保是全額給付，且列在重大傷病免部分負擔，加上照護品質良好，不論何種透析方式，五年存活率世界名列前茅，在在讓洗腎的累積人數緩緩維持住，不會馬上下降，甚至有可能會往上。

因此，衛福部目前的策略，石崇良強調，不只是照護病人，而會往前一步，希望透過早期介入，讓慢性腎病不會進展到需要洗腎，甚至可以反轉；衛福部也跟腎臟醫學會共同擬定新的照顧指引，在這次年會上發布，內容包括一般人如何去篩檢、多久篩檢一次，最重要透過尿液跟抽血檢查早點發現問題。

石崇良說，除此之外，跟腎病息息相關的糖尿病、高血壓、高血脂，三高防治也是重點，健保也在用藥指引上，跟世界接軌，近期就已納入新藥，可以延緩慢性腎病進展到洗腎的時間，並加強國人生活習慣的改變及數位照護。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯強調，投注在早期慢性腎病管理，不僅有助管理健康永續，也能減少醫療資源浪費，達成健康成效與環境永續的雙重效益，助力政府邁向「2030年慢性病死亡率降低三分之一」。

