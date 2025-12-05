台灣活動卓越獎頒獎 2025中台灣元宵燈會榮獲銀質獎

台中市觀光旅遊局以「2025中台灣元宵燈會」提報獲得銀質獎，陳美秀局長代表領獎。（圖：觀旅局提供）

第十二屆台灣活動卓越獎昨 （4）日頒獎，台中市觀光旅遊局以「2025中台灣元宵燈會」提報公共服務獎類別，經激烈競逐，最終自入圍決選15個單位中脫穎而出，獲得銀質獎，不僅是「全台唯一」獲獎的燈會，更是「六都唯一、西台灣唯一」獲獎的公共服務活動，這也是繼13項國際設計大獎之後，再獲國內指標性獎項的肯定！

觀旅局局長陳美秀表示，台灣活動發展協會（Taiwan Events Association，簡稱TEA）以「行銷力」、「影響力」、「創辦力」、「永續力」四項標準樹立典範， 積極追求活動的創新與價值，評選各產業領域中具有年度代表性的活動案例！2025中台灣元宵燈會以文化為本、科技為用，揉合華人元宵節慶與精密機械產業，並融入中央公園地景地貌，以環境劇場重新詮釋民俗神話與花燈工藝對話，展現台中市在大型城市節慶策展上的專業能量與文化創新力，成為六都中唯一獲此殊榮的城市，為台中再添一座重要的國家級肯定。

觀旅局說，中台灣燈會自2023年起移師中央公園辦理，為全台單一場域面積最大的地方型燈會，屢獲國內外各大獎項肯定，場地品牌與節慶盛典形象已建立，將持續結合在地文化底蘊與當代流行元素，與專業策展人及表演藝術團隊合作，期待明年再以創新特色驚艷各界。更多活動訊息，歡迎關注大玩台中粉絲團（https://www.facebook.com/taichungresort/）及台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）。（張文祿報導）