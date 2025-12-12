台灣海峽冒出「黑色高牆」！原因曝光太震撼

資深藝人譚艾珍近日在臉書分享，她傍晚注視海面，發現海上有一塊明顯的雲層，到天快黑的時候，濃厚的顏色就跟油畫一樣。如果沒有仔細觀察，乍看之下像是海面浮起一座高牆。其實這就是俗稱的「陰陽天」，前氣象局長鄭明典過去曾解釋，這種天空現象通常發生在相對穩定的大氣狀態。

譚艾珍在臉書粉專貼出兩張照片，可以看到海邊的方向，天空跟地面中間出現一層很明顯的區塊。她表示，「大自然的變化真的不可思議，怎麼看都很奧妙很美，傍晚5點在陽台看漁光島海面，怎麼好像海平面上升了嗎？怎麼雲這麼整齊的在海面上？到天快黑前濃厚的顏色像油畫」。

廣告 廣告

鄭明典過去曾針對這種「陰陽天」進行氣象解析，他表示這種天空現象通常發生在相對穩定的大氣狀態，雲的上面有很強、很穩定的逆溫層，像個天花板使得下方的空氣上不去；而在層雲發展區則有平緩但穩定的上升氣流支持層雲發展，層雲受逆溫層阻擋無法垂直向發展，因此橫向擴展開來。

因為在層雲的邊界，帶有水滴的飽和空氣和外圍乾燥空氣相遇，部分水滴在乾空氣中蒸發吸熱，產生微弱下沉氣流。有下沉空氣，一部分乾燥空氣會補進來，同時在層雲邊界也會有空氣補進來，形成黑色圈圈的次環流。這個次環流會使有雲這一側的水滴成長，使得雲的邊緣更不透光，但是也加強無雲區的下沉，加速其中少數的水滴蒸發，這個過程使得雲的邊界變得格外清晰與整齊。如果是雲層高度的氣流很混亂的情況，雲就會隨風飄，就看不到這種現象。

更多中時新聞網報導

《搭錯車》導演虞戡平等7人 獲國家文藝獎

富邦供應商ESG交流 創永續新里程

NBA》熱火洛齊爾拒認罪 近億元交保