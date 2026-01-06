台灣海峽是國際海域！歐洲議會訪團譴責中共軍演：非常挑釁、不可接受

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德接見「歐洲議會議員團」（圖／總統府提供）

總統賴清德今（6）日上午接見歐洲議會議員團時表示，台海的和平穩定，不只攸關印太安全，更是歐洲安全，乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵，「台灣有能力、有意願、更有決心，成為歐洲最值得信賴的夥伴」；訪團團長、歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席凱勒（Michael Gahler）則指出，台灣海峽是國際海域，許多國家派遣軍艦或是船艦通過台灣海峽，清楚表明不接受單方面改變現狀的任何作為，同時強烈譴責中國上週舉行的圍台軍演。

廣告 廣告

歐洲議會議員團近日訪台，訪團由歐洲議會友台小組主席凱勒擔任團長，成員包括德國、法國、羅馬尼亞、捷克、波蘭、比利時等歐洲議會議員，今日上午赴總統府與總統賴清德會面。

賴清德致詞時，首先代表台灣人民誠摯歡迎各位來台訪問，大家不遠千里之遙來到台灣訪問，除了展現對台灣的高度重視和深厚友誼，也彰顯歐洲議會長期對民主、自由、人權、法治等普世價值的堅定支持，他要向各位致上最誠摯的敬意跟感謝之意。

賴清德提到，尤其凱勒主席已是第五次來台，身為台灣的老朋友，感謝他這次帶來更多新朋友。在場許多議員都是首度訪台，期待大家把台灣自由、多元、民主與熱情的日常帶回歐洲，讓台歐共享的價值，成為彼此深化友誼最堅實的語言。

賴清德表示，近年來，台歐關係在各領域的對話、合作與交流都有大幅度的進展，例如福爾摩沙俱樂部去年首次在台灣舉辦年會，就海底電纜安全韌性、區域安全及台歐合作前景等進行深入討論，充分展現歐洲議會及各國國會對台灣的高度關注以及支持；去年11月，副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」邀請，在歐洲議會發表演說，除展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，也進一步增進各國議會友人對台灣的理解與支持。

賴清德指出，特別感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定，堅定支持台灣國際參與，這些行動都向國際社會傳達了「德不孤，必有鄰」的明確訊息。

賴清德強調，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾以及外交、經濟脅迫等複合式挑戰，台灣有非常深刻的體認，那就是除了再次印證「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能夠抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主的價值，守護以規則為基礎的國際秩序。

賴清德表示，台海的和平穩定，不只攸關印太安全，更是歐洲安全，乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵，「台灣有能力、有意願、更有決心，成為歐洲最值得信賴的夥伴」，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域以及全球的穩定和繁榮。

賴清德說，台灣已經準備好，與歐洲議會以及各位議員攜手，將雙方的交流轉化為打造民主供應鏈的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性，「台灣會持續穩健與自信，證明我們是國際社會不可或缺的良善力量」，期盼在各位的支持之下，台灣與歐洲持續創造互惠共榮的璀璨未來。

歐洲議會友台小組主席凱勒率領歐洲議會議員團訪台（圖／總統府提供）

凱勒致詞時則表示，此次訪團有來自6個國家的8位歐洲議會議員，主要成員都是歐洲議會當中最大的人民黨團（European People’s Party）成員，而這8位議員當中，有3.5位都曾在專制政權之下生活，包括來自東歐的羅馬尼亞、波蘭與捷克，以及來自西歐的法國、比利時和德國，其中德國東部也曾在共產主義統治之下。因此，他們非常地清楚明白，在民主之下生活是什麼樣的體驗跟感受，也非常崇尚自由價值。

凱勒指出，此時此刻，全球許多過去幾十年來所擁有的確定性，似乎逐漸地變得不確定，這些習以為常的事情逐漸地消失。在這種時刻，最重要的當然就是穩定的民主國家無論身處何地，都必須聚在一起、攜手共同合作。這就是為何他們要站出來發聲，主張維持和平現狀，包括台灣海峽兩岸。

凱勒提到，當然他們也注意到，海峽另一岸正從許多面向、多個角度試圖改變現狀，這也是為何他們認為維持現狀會如此重要，並將其視作優先議題，也可以看到歐洲議會與各國國會都發出了許多聲明來強調這一點。

「台灣海峽是國際的海峽」，凱勒強調，許多國家都派遣軍艦或是船艦通過台灣海峽，非常清楚地表明：我們不接受單方面的改變現狀的任何作為；凱勒同時強烈譴責中國上週在台灣附近所舉行的軍事演習，這是非常有挑釁意味的行為，而且是不可接受的態度，危及海峽兩岸的和平共處。

凱勒表示，賴清德稍早提到台歐有許多共通點，也需要更加強交流經驗與想法，昨天訪團已經就此進行許多交流，包括如何應對非法和惡意截斷海底電纜的挑戰，這是台灣所遇到的問題，也是歐洲遇到的問題，尤其是在波羅的海地區。

凱勒指出，除了安全領域之外，包括政治決策等領域都是彼此可以交流的，也希望可以拓展和深化在貿易、科學以及衛生健康方面的合作，這些領域都有許多問題需要也應該被解決。

更多三立新聞網報導

美國生擒馬杜羅！葛來儀指中國不會效仿：抓賴清德不太可能達成「統一」

總預算未審TPASS恐斷炊！羅智強甩鍋賴清德卓榮泰 賴士葆：拿這個情勒

中共侵台代價！對中國經濟毀滅性打擊 美報告：全球影響力倒退數十年

效法美捕馬杜洛？日媒：共軍演練「斬首行動」 目標疑指台灣總統府

