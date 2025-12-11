台灣海峽突現「黑色巨牆」 眾人驚：中國被隔開了

生活中心／倪譽瑋報導

近期不少南部民眾目擊，往台灣海峽方向看去，可見到一層厚厚長長的黑色屏障，夾在陸地與天空之間，不少人形容，宛如「把中國擋住」、「築起一道牆」等；藝人譚艾珍也目擊了，讚嘆「讓人類驚豔的變化」。而該現象應為「雲線」，海面的水氣向上抬升，但被空中穩定的高壓阻隔，雲層只好橫向展開。

多人見南部天空現「整齊黑色」 譚艾珍評：如油畫

10日譚艾珍發文分享，當天傍晚5點她在台南，從陽台看往漁光島海面，眼前的景象讓她驚訝「怎麼好像海平面上升了？怎麼雲這麼整齊的在海面上？」只見照片中，由建築構成的地平線上方還有一層黑色，這片黑色上面才是夕陽，整個景象宛如油畫，讓譚艾珍驚呼「宇宙無時無刻都在讓人類驚豔的變化！」

陸地的建築與夕陽光輝隔著一片黑色雲層，相當壯觀。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）

也有多名網友在社群發文分享，自己有在南部看到類似情況，如高雄港58號碼頭，看到整片黑色屏障壓在海平面上，目擊者好奇發問「從沒看過這種現象，這是雲嗎？怎麼黑了一整排？」相關討論中不少人震驚，「擋到對岸了」、「外星人來啦」、「感覺中國被隔開了」、「雲層，感覺像一座山」；也有人提出，這應該是「雲線」。

專家指為「雲線」現象 夏天、冬天都可能有

網友提到的「雲線」在2019年也發生過。前中央氣象局局長鄭明典曾把這種現象比喻為「陰陽天」，一半天空被大層雲完全遮避，一半則是大晴空。主因是雲層上方有很強、穩定的逆溫層，向天花板一樣，讓下方空氣上不去，雲層只好橫向展開；而邊線也因為水滴與空氣互相作用，導致不易透光，變得格外清晰整齊，通常發生在相對穩定的大氣狀態。

過去也有媒體報導，南部氣象中心指出，雲線在夏、冬天皆有可能發生，但剛好要有氣流才會形成；套用到本次傍晚的雲線，應為晚間天空晴朗，但夜晚輻射冷卻產生了較冷、較重，密度高的空氣，並在陸地上空產生高壓區，內部空氣被擠壓向外流，吹到海面形成陸風，再把海面濕暖空氣舉升，最終形成連續的「雲牆」。

