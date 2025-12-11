台灣海峽驚見「黑色巨牆」 真相曝光

譚艾珍分享了10日傍晚5時於陽台拍攝的漁光島海面景象。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）





大自然的瞬息萬變，總在不經意間創造出令人驚嘆的景象。資深藝人譚艾珍10日在社群媒體分享了當日傍晚5時於陽台拍攝的漁光島海面景象，畫面中出現了一條極為整齊、濃厚如同油畫般的「雲牆」，引起廣大討論。前中央氣象局局長鄭明典過去也曾做出解析，指出這在氣象學上俗稱「陰陽天」，是一種難得一見的現象。

譚艾珍在臉書上分享了她在傍晚時分，於陽台觀看漁光島海面的景象。她驚呼：「怎麼看都很奧妙很美」，並形容當時的景象讓她誤以為是「海平面上升了」。

照片捕捉到的，是一條極為整齊、厚度均勻的雲層，彷彿一堵牆壁橫亙在海平面上。這道雲牆將天空一分為二，地平線上有建築物，上方彷彿有一堵牆，夾在夕陽呈現出濃厚的橘黃色調中，與上方深沉的藍黑色天空形成強烈對比，讓她直呼「濃厚的顏色像油畫」。

這奇特的景象引起了網友熱烈討論，紛紛稱其為「雲牆」，並認為這是難得一見的氣象奇觀。

對於這種特殊的雲層現象，前中央氣象局局長鄭明典過去曾在臉書上進行詳細解析。他指出，這種一邊天空被層雲完全遮蔽，另一邊卻是大晴空的天空現象，俗稱「陰陽天」。

鄭明典解釋，這種現象通常發生在相對穩定的大氣狀態。雲的上方有很強、很穩定的逆溫層，像一個天花板，使得下方的空氣無法垂直上升。因此，層雲受阻擋無法垂直發展，只能橫向擴展開來。

在層雲的邊界，飽和空氣與外圍的乾燥空氣相遇，會形成一個次環流。這個次環流會使有雲這一側的水滴成長，讓雲的邊緣更不透光。同時，它也加強無雲區的下沉氣流，加速水滴蒸發，最終導致雲邊界變得格外清晰與整齊。鄭明典強調，如果雲層高度的氣流很混亂，雲會隨風飄，就看不到這種景象。

