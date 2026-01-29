即時中心／徐子為、黃彥翔報導

國造潛艦原型艦海鯤號今（29）天開始潛航測試，並於晚間6點50分許順利返航。台船公司透露，這是首次執行「淺水潛航測試」，並依測試程序書規劃，順利完成計畫測試項目。據了解，海鯤號今測試下潛50公尺，進度達標，「這是我國海軍造艦史上的成就，亦為歷史性的時刻」。

根據媒體《自由時報》整理，海鯤號自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮，2025年6月14日第一次浮航測試。開工迄今5年2個月，今天第一次潛航測試，上午11點左右出海，約於晚間6點50分左右返回高雄港。



台船指出，本次潛航測試進行呼吸管深度測試，約在10至20公尺深度海域進行，以驗證水密性、水下平衡穩定性、全艦各系統及系統間組合功能；淺水潛航測試深度則在50至100公尺，以驗證水密性及平衡穩定性；深水潛航深度100公尺至設計最大深度，則是由淺入深逐步進行耐壓測試。



台船說明，為因應敵情威脅，亟需建立自主研發國造潛艦能量，發揮關鍵不對稱防衛戰力，造艦團隊歷經10年艱困挑戰，終於逐步克服萬難完成首次「潛航下潛」里程碑。「海鯤軍艦」將按部就班、循序漸進，接續按計畫執行海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／台灣海軍歷史性一刻！海鯤號「首度完成潛航測試」 18:50順利返高雄港

更多民視新聞報導

2檢察官赴中旅遊竟遭國安人員闖旅館盤查 陸委會示警公務員「沒事別去」

又來亂！中共再發動「聯合戰備警巡」 19共機搜擾台海周邊海域

知名港式餐廳「京星」餐點驚見「蟑螂屍」 北市衛生局現場稽查「又見小強」

