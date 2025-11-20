台灣消失中的「金牌」！ 勇寫世運會六連霸、全台卻剩不到百隊在練 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

搶救台灣消失中的「金牌」，拔河運動替台灣寫下世界運動會六連霸、女子組多達31面金牌的輝煌紀錄，但卻越來越勢微，從過去每間國中小、到高中大學都有拔河隊，迄今只剩下不到百隊，讓中華民國拔河運動協會今（20）日不滿發聲，點名本身是奧運金牌選手李洋領軍的運動部沒有重視拔河運動。而出錢、出人投入拔河運動長達12年的長庚醫院，上午則發表國內首創的「拔河運動員健康手冊」，從運動防護、營養、禁藥到心理提供最實用資源，免費提供下載。

廣告 廣告

長康醫療財團法人上午舉辦《拔河運動員健康手冊》發表記者會，正式推出全台首本以拔河運動為主題的健康公益專冊，並邀請獲世界運動會六連霸的景美女中拔河隊出席，不過，原本受邀出席的運動部代表卻缺席。

中華民國拔河運動協會副理事長黃永旺表示，感謝長庚醫院匯集專業智能，完成《拔河運動員健康手冊》，其實不只拔河，其內容所有運動員都可以用，有助提升運動成績跟運動生命。

話鋒一轉，黃永旺提及缺席的運動部代表，感嘆拔河運動曾在全台校園生根，如今卻剩不到百隊，所有國小、國中到大學的拔河隊都消失不見，基層團隊已出現斷層，全因運動部沒有重視拔河運動，他舉現任也是首任的運動部長李洋為例，拿到奧運金牌，有2000萬獎金，但拔河隊一路拚到六連霸，最後獎金也才90萬，拔河運動勢微至此，就是因為沒有被重視。

景美女中校長周寤竹說，拔河運動是項「向後退的運動」，因為大家都有信念，金牌不到手，繩子永遠不放開。長庚醫院從2014年開始到今年，已經第12年協助景美拔河隊，每年還資助30萬出國、30萬醫療支持，長庚醫院的防護員更是一年陪著孩子練習、出賽130天，也因為拔河讓世界看到台灣，迄今拿下女子組31面金牌、世運會六連霸，每一面金牌背後都有孩子的淚水，也有醫療團隊的付出，否則孩子一旦受傷就是幾年無法上場。

擔任手冊總編輯的林口長庚醫院復健部部主任陳智光指出，拔河是沒有明星的運動，唯有大家都要變強才能贏得榮耀，跟醫護團隊在醫療現場拚博一樣，從醫師、護理師、營養師、藥師到各項醫事人員，缺一不可，也是這種互相吸引的理念，長庚醫院長期與拔河隊互動，也關注他們的表現。

《拔河運動員健康手冊》由長庚醫院復健科醫師、運動防護師、營養師、藥師、精神科醫師、教材設計師與社會工作師共同參與編撰，根據長庚團隊多年照護拔河選手的資料，提供運動防護、運動營養、運動禁藥與運動心理四大面向，提供拔河選手與教練最實用的健康照護指南。有興趣的民眾都可下載手冊電子檔（https://cghdpt.cgmh.org.tw/dept/09000/m/11193）。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

糖尿病悄悄「偷視力」 三分之一患者不知已視網膜病變

荷包不失血！明年「健保費」確定不漲 健保會今輕鬆討論過關

【文章轉載請註明出處】