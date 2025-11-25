台灣消防科技研發「火鳳攻擊包」 再奪國際金牌獎
〔記者陳文嬋／高雄報導〕消防署與高雄市消防隊員陳武記共同研發「火鳳攻擊包」，今年韓國WiC世界創新發明大賽榮獲金牌及評審特別獎後，再奪下IIIC國際創新發明競賽金牌獎，將台灣消防科研成果推向國際舞台，展現台灣消防創新研發能量。
內政部消防署科技研發辦公室與高雄市消防局右昌分隊隊員陳武記共同研發「火鳳攻擊包」，參加由中華創新發明學會及俄羅斯阿基米德國際發明協會共同主辦「IIIC國際創新發明競賽」，在眾多國際參賽作品中脫穎而出，榮獲「金牌獎」殊榮。
「火鳳攻擊包」以消防實務為核心出發，融合現場救災經驗與永續環保概念，創新採用廢棄消防水帶回收重製，具備輕量、耐燃、可模組化配置等特性，此設計能同時將水帶、分岐開關、瞄子等工具，一次性帶到起火戶門口，避免打結纏繞造成出水失壓等優點，並能針對不同情境達到靈活轉換及高效部署，不僅提升消防人員救災行動靈活度，更呼應SDGs環保再利用理念，實現消防裝備「綠色創新」。
消防局表示，「火鳳攻擊包」繼2025年於韓國WiC世界創新發明大賽榮獲「金牌及評審特別獎」後，此次再度於IIIC國際舞台奪金，充分展現台灣消防研發團隊及高雄市消防局持續精進與突破的決心與實力，未來將持續推動實務創新與技術研發，期能以「創新守護生命」為核心，讓消防科技在國際舞台上持續發光發熱。
