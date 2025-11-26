台灣消防科研成果突破 榮獲12金5銀1特別獎創歷年紀錄

〔記者陸運鋒／新北報導〕消防署持續推動消防科技創新，今年由訓練中心消防科技研發辦公室統籌，代表我國參加亞洲、歐洲及北美洲6項國際指標性發明競賽，累計獲得金牌12面、銀牌5面及大會特別獎1項，創下歷年最佳紀錄，展現台灣消防科研能量已達國際水準。

消防署表示，全年國際發明競賽成果總覽包括韓國WiC世界創新發明大賽3金牌、1銀牌、1大會特別獎，新加坡國際發明展2銀牌，美國AII達文西國際發明展2金牌，賽普勒斯國際發明展3金牌，波蘭國際發明競賽2金牌，IIIC國際創新發明競賽2金牌、2銀牌。

其中，韓國WiC世界創新發明大賽最具代表性，消防署以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」等4項成果參賽，榮獲3金1銀，更以「火鳳攻擊包」摘下大會最高榮譽Special Award特別獎，象徵我國消防科研成果首次獲得國際最高評審肯定。

消防署長蕭煥章指出，我國消防科研不僅獲得國際獎項肯定，更重要的是逐步將研發成果導入實務應用，讓第一線消防人員以更安全、更有效率的方式執行救災任務，消防署將持續推動技術測試、標準化與跨域合作，並透過「鳳凰盃消防領域發明設計競賽」等平台培育創新能量，打造從研發到商品化的完整推動鏈結。

蕭煥章說，消防科研的使命不是得獎，而是保護生命，「每一面獎牌，都代表著消防現場的一項問題被重新解決」。未來消防署將以「高效能救災、低負擔裝備、綠色永續研發」為核心方向，持續提升國家防災能量，讓台灣消防研發在全球防災舞台持續發光。

