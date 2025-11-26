台灣消防科研 出國抱12金5銀

消防署推動消防科技創新，今年由訓練中心消防科技研發辦公室統籌，參加亞洲、歐洲及北美洲6項國際指標性發明競賽，累計獲得金牌12面、銀牌5面及大會特別獎1項，成績歷年最佳，代表我國消防科研能量達國際頂尖水準。

消防署表示，本年度參賽競賽包含新加坡國際發明展、韓國WiC世界創新發明大賽、美國AII達文西國際發明展、賽普勒斯國際發明展、第19屆波蘭國際發明競賽及2025 IIIC國際創新發明競賽等，其中多項賽事具有國際發明組織聯盟（IFIA）認證，廣受全球專業研發機構及產學團隊重視。

其中以韓國WiC世界創新發明大賽最具代表性，消防署以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」等4項成果參賽，榮獲3金1銀，更以「火鳳攻擊包」摘下大會最高榮譽Special Award特別獎。

消防署說明，「火鳳攻擊包」係以之字形方式捲收水帶，使消防人員在狹小空間鋪設水線時，不易纏繞打結。

消防署長蕭煥章表示，我國消防科研不僅獲得國際獎項肯定，更重要的是逐步將研發成果導入實務應用。未來將以「高效能救災、低負擔裝備、綠色永續研發」為核心方向，讓台灣消防研發在全球防災舞台持續發光。