中央社

台灣消防訓練品質獲國際認可 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

內政部消防署長期戮力提升台灣消防教育訓練品質，獲頒美國消防協會NFPA 1020消防師資訓練認證證書，為國內消防發展重要里程碑。（消防署提供）

中央社記者黃麗芸傳真 114年10月30日

台灣消防訓練品質獲國際認可 內政部消防署長期戮力提升台灣消防教育訓練品質， 獲頒美國消防協會NFPA 1020消防師資訓練認證證 書，為國內消防發展重要里程碑。 （消防署提供） 中央社記者黃麗芸傳真 114年10月30日
台灣消防訓練品質獲國際認可 內政部消防署長期戮力提升台灣消防教育訓練品質， 獲頒美國消防協會NFPA 1020消防師資訓練認證證 書，為國內消防發展重要里程碑。 （消防署提供） 中央社記者黃麗芸傳真 114年10月30日

其他人也在看

流感疫情還在燒！　羅一鈞：「左流右新」11/1這族群開打

流感疫情還在燒！　羅一鈞：「左流右新」11/1這族群開打

疾管署統計，上週類流感就診11萬人次，連續三週下降。不過，疾管署長羅一鈞今（28）日表示，流感疫情要脫離流行期，預估要到11月中旬，且12月中下旬恐再次升溫，屆時威脅一定高於秋季這一波，請民眾把握機會

中廣新聞網 ・ 1 天前
11月1日起嘉市開放流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種

11月1日起嘉市開放流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 11月1日起公費流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種，50至64歲無高風險慢性病

台灣好報 ・ 1 小時前
圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐

圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導農業部陳駿季部長，下午親自主持豬瘟疫情記者會，宣布現在必須和時間賽跑，因此在專家會議討論之後，決定籌組「專家疫調團」協助地方政府加速釐清疑點，只是一個星期來，台中市府的疫調說法一變再變，行政院副祕長阮昭雄就痛批地方做不來，就應該好好跟中央溝通，最怕說一個謊要用一百個謊來圓。農業部長 陳駿季：「我們中央應變中心也決定，也正式的決定就是說，我們會啟動一個所謂的專家的一個疫調團。」非洲豬瘟疫情爆發第八天，中央不等了，決定成立疫調團隊，協助台中市府執行疫調工作。指揮官農業部陳駿季部長表示，預計於11月1日前公布相關補助支持方案。（圖／民視新聞）農業部長 陳駿季：「我們調集了所有的，農業部相關的這些獸醫師專家，包括許多單位包括獸醫所，包括防檢署的署本部的人，分署的同仁，還有農科院的這些獸醫師，另外我們也邀請了，學校的這些團隊，組成疫調的一個團隊，這樣的疫調團隊，在今天下午也正式的啟動。」邀請各級學者專家，希望能盡快釐清感染源，畢竟非洲豬瘟爆發，不僅影響全國豬農生計，全台民眾也人心惶惶，不過疫情爆發至今，台中市府卻連死豬數量，都搞不清楚。行政院副秘書長 阮昭雄：「如果做不來，好好跟這個中央溝通總是好的吧，只怕他說了一個謊，要用一百個謊來圓它，就比較可惜了。」行政院副秘書長阮昭雄。（圖／Yahoo）行政院副秘書長阮昭雄怒轟，台中市府謊話連篇，因為農業局連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，說法一變再變，疑點重重，面對各界對，台中市府的質疑部長出面緩頰。農業部長 陳駿季：「這些相關的一些可能，那這不意味著說他們的信用破產，這個是完全是無關的，我們只是跟時間賽跑，我們希望說這個疫調的這個，必須釐清的地方要更快更迅速。」不過全台溫體豬禁宰禁運，時間延長，冷凍豬肉價格飆漲，部長喊話冷凍肉品業者不要藉機哄抬價格，也將派員進行稽查，此外，針對禁運、禁宰期間受影響的一級產業，農業部將於11月1日前公布相關補助方案，希望能幫豬農盡快度過這次難關。原文出處：加速圍堵豬瘟！　中央籌組「專家疫調團」　豬農補助11/1前出爐 更多民視新聞報導屏東推未滿1歲嬰幼兒營養補助金　每月2000元燕子口堰塞湖崩解！絕美「蒂芬妮藍湖」完全消失全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物　逾4,000萬黑金

民視影音 ・ 2 小時前
與非洲豬瘟同貨櫃食品疑流入屏東！　13家業者貨品遭預防性封存

與非洲豬瘟同貨櫃食品疑流入屏東！　13家業者貨品遭預防性封存

即時中心／温芸萱報導台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟後，中央隨即發布豬隻禁運禁宰命令，各縣市衛生局也加強查核。屏東縣衛生局於26日接獲高雄市通知，疑似有感染非洲豬瘟的肉品流入13家業者，立即預防性封存。經查多為冷凍或熟食，加熱即可安全，且非洲豬瘟不會傳染人類。屏東縣衛生局表示，自22日起已查核82家通路，均符合規定，並呼籲民眾勿攜帶境外肉品入境或網購，共同防疫。

民視 ・ 1 天前
桃園11月持續推動「左流右新 健康安心」巡迴接種 　打疫苗送好禮、雙重防護更安心

桃園11月持續推動「左流右新 健康安心」巡迴接種 　打疫苗送好禮、雙重防護更安心

天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入好發季節。為提升社區整體防護力，桃園市政府衛生局11月起持續辦理「左流右新，健康安心」社區巡迴接種服務，鼓勵市民一次完成流感與新冠疫苗接種，為自己與家人打造雙重防線。衛生局指出，今年秋冬流感與新冠病毒皆可能同時流行，而接種疫苗仍是預防感染、降低重症與住院風險的最有效方式。為方便民眾就近接種，11月特別再規劃三場大型社區接種站，分別於11月1日（六）陸光里市民活動中心、11月2日（日）大舊社市民活動中心及11月8日（六）五中市民活動中心辦理。其中，11月2日與11月8日場次更為幼兒特別場，加開國小入學前幼兒接種抽獎活動，讓家長陪伴孩子輕鬆完成接種。為了鼓勵大家踴躍參與，活動現場準備了多項好禮。凡符合資格者，接種一劑即可獲贈衛生紙一串；65歲以上長者完成兩劑接種，可再參加精美禮品抽獎。幼兒專場亦加碼「打疫苗抽好禮活動」，獎品包含米蠟筆、可愛娃娃及知名公仔，數量有限，送完為止。衛生局提醒，自11月1日起開放50歲以上成人接種，接種時請攜帶健保卡及相關證件；若為國小入學前幼兒，請一併攜帶兒童健康手冊。接種前應充分休息並補充水分，接種後注意觀察身體狀況，如有持續發燒或

台灣好新聞 ・ 1 天前
高鐵延伸宜蘭！　最快2036年通車.南港站出發僅20分鐘

高鐵延伸宜蘭！　最快2036年通車.南港站出發僅20分鐘

宜蘭縣 / 綜合報導 台灣高鐵重大里程碑再添一筆！歷經多年規劃與環評審查，高鐵延伸宜蘭計畫正式通過環境影響評估，確定將於2036年通車。未來從台北南港站搭高鐵至宜蘭，只需要20分鐘，大幅縮短北宜通勤時間。人來人往，高鐵南港站平日依舊有許多乘車人潮，高鐵已經成為台灣西部主要的城際運輸工具之一，而未來高鐵版圖將有變動，記者黃柔蓉說：「現在南港站是高鐵最北的一站，但未來南港將不再是，北上列車的最底站，因為高鐵將延伸至宜蘭，最快2036年通車。」高鐵延伸宜蘭案，今年8月20日通過環評大會，預計從南港站向東延伸，全線總長60.6公里，將在宜蘭縣政府東南側設置宜蘭新站和台鐵「縣政中心站」雙鐵共構。宜蘭縣交通處副處長李欣立說：「高鐵延伸宜蘭，因為它的車站就在縣政中心附近，所以為了這個，台鐵跟高鐵的轉乘方便，所以這個站會以共構來設計。」看看現行，從南港前往宜蘭的交通工具，台鐵自強號大約1小時5分鐘，太魯閣和普悠瑪號則約1小時，如果搭乘客運或開車，通過國道5號及雪隧，順暢的話約50分鐘，如果到時高鐵完工，乘車時間將會大幅縮減到20分鐘，從台北出發也只要27分鐘。但對於宜蘭民眾來說，是否具有吸引力？民眾說：「沒有很期待高鐵的成立，就是公車就已經很方便了，快那個幾分鐘，然後它的票價應該也是差滿多的。」、「(平常)應該偏向搭客運，但真的很急的話，搭高鐵也是不錯的選擇。」、「我們還是需要一條，快速又便捷的道路。」交通部鐵道局已經啟動辦理綜合規畫，報院審議等相關作業爭取今年第4季，陳報行政院完成審議。 原始連結

華視影音 ・ 5 小時前
竹縣「左流右新」 第二階段公費流感、新冠疫苗11月1日開打

竹縣「左流右新」 第二階段公費流感、新冠疫苗11月1日開打

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】近期東北季風報到，氣溫變化明顯，預期呼吸道病毒將更活躍，新竹縣衛生局宣布自

互傳媒 ・ 1 天前
地方提案「普發」加碼　北市：沒條件　侯：賣大樓換現金？

地方提案「普發」加碼　北市：沒條件　侯：賣大樓換現金？

台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
台中衛生局「長照機構流感及新冠疫苗接種專案」開打

台中衛生局「長照機構流感及新冠疫苗接種專案」開打

記者徐義雄／台中報導 台中市政府衛生局「長照機構流感及新冠疫苗接種專案」，各區衛生所…

中華日報 ・ 21 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」　網：全都出事

昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」　網：全都出事

范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管

豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...

匯流新聞網 ・ 4 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖

遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖

粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡

王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡

王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 58 分鐘前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片

獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片

娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。

民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝

59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝

娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。

民視 ・ 21 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」　律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？

王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」　律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？

今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...

CTWANT ・ 22 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警　50歲以上為高風險群

坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警　50歲以上為高風險群

根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...

CTWANT ・ 10 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖　猛虧粿粿「都在做人」

范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖　猛虧粿粿「都在做人」

范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝　王子「當年反應」被挖出驚呆網

粿粿3年前答應求婚照曝　王子「當年反應」被挖出驚呆網

王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。

中天新聞網 ・ 8 小時前