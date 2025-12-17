台灣消除C肝提前達標 總統：再創國際公衛史里程碑
衛福部今天(17日)舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，賴清德總統親自出席，宣布台灣已於今年提前達成消除C肝的目標。總統表示，台灣消除C肝的成果領先亞洲各國、名列世界前茅，可望在國際公衛史上再次立下里程碑，台灣也預計在年底向WHO西太平洋區署申請消除C肝認證。
肝癌長期在台灣位居癌症死因第二名，而B肝、C肝是造成肝癌的主因。世界衛生組織(WHO)設定2030年消除病毒性肝炎的目標，衛福部於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領(2018-2025)」，積極提升防治成效。衛福部17日舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，宣布台灣已於2025年提早達標，並完成台灣消除C肝報告，將於年底以「中華台北」(Chinese Taipei)名義向WHO西太平洋區署(WPRO)申請消除C肝認證。
賴清德總統在致詞時表示，回顧1984年，台灣是全球第一個全面實施B肝疫苗預防注射的國家，由於成果相當顯著，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B肝的努力有更長足的進步。今年台灣可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C肝的戰役中，比WHO所提的2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。他說：『(原音)台灣消除C肝的成果已經獲得亞太地區肝病聯盟的高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾以及消除行動等4個層面，都被評為最高等級的標準。我們預計在今年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享我們的對策與經驗。』
總統指出，打造「健康台灣」是政府的重要目標，他去年上任後，便在總統府成立「健康台灣推動委員會」，凝聚政府與民間的力量，一起推動「健康台灣深耕計畫」、「癌症治療三箭」、「三高防治888計畫」、智慧醫療、長照3.0等多項重要健康政策。他強調，健康是基本人權、更是普世價值，台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年在全球疫情挑戰中與世界各國分享防疫物資、技術及經驗，持續對全球公衛體系帶來貢獻，未來還有許多影響健康的慢性疾病、癌症、跨國傳染病、超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，他將率領團隊積極面對，也有信心克服這些挑戰。
國健署長沈靜芬指出，慢性B、C型肝炎為台灣重要疾病負擔之一，為消除C肝，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」的核心策略，提供精準、全面且有效的篩檢與治療服務。從2003年起提供C肝干擾素治療到2017年全口服藥(DAA)治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療，使用經費約新台幣287億元。2020年擴大篩檢族群為45至79歲，2025年更放寬為39至79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。
沈靜芬表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑金級標準，診斷率、治療率均達9成以上。在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及注射安全率皆維持百分之百。沈靜芬強調，未來國健署將持續加強篩檢、衛教，以提升民眾健康意識及治療的可近性。衛福部長石崇良則透過影片表示，在達成階段性消除C肝目標後，未來希望能進一步消除B肝。
其他人也在看
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 63
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 17
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 93
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
MLB/12強後返美陷低潮 美媒評林昱珉：動作奧運選手都難複製
去年世界棒球12強扛起中華隊王牌先發的林昱珉，今年回到美職體系後表現遭遇瓶頸，權威數據網站《Fangraphs》近日分析亞歷桑納響尾蛇的前56大新秀，將他排在第35名，同時也點出，他目前最大的問題在於控球。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 24
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 47 分鐘前 ・ 2
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 71
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 11
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 71
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 159
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 133
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 43
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 51
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8