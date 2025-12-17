台灣消除C肝提前達標 總統：再創國際公衛史里程碑

衛福部今天(17日)舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，賴清德總統親自出席，宣布台灣已於今年提前達成消除C肝的目標。總統表示，台灣消除C肝的成果領先亞洲各國、名列世界前茅，可望在國際公衛史上再次立下里程碑，台灣也預計在年底向WHO西太平洋區署申請消除C肝認證。

肝癌長期在台灣位居癌症死因第二名，而B肝、C肝是造成肝癌的主因。世界衛生組織(WHO)設定2030年消除病毒性肝炎的目標，衛福部於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領(2018-2025)」，積極提升防治成效。衛福部17日舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，宣布台灣已於2025年提早達標，並完成台灣消除C肝報告，將於年底以「中華台北」(Chinese Taipei)名義向WHO西太平洋區署(WPRO)申請消除C肝認證。

賴清德總統在致詞時表示，回顧1984年，台灣是全球第一個全面實施B肝疫苗預防注射的國家，由於成果相當顯著，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B肝的努力有更長足的進步。今年台灣可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C肝的戰役中，比WHO所提的2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。他說：『(原音)台灣消除C肝的成果已經獲得亞太地區肝病聯盟的高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾以及消除行動等4個層面，都被評為最高等級的標準。我們預計在今年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享我們的對策與經驗。』

總統指出，打造「健康台灣」是政府的重要目標，他去年上任後，便在總統府成立「健康台灣推動委員會」，凝聚政府與民間的力量，一起推動「健康台灣深耕計畫」、「癌症治療三箭」、「三高防治888計畫」、智慧醫療、長照3.0等多項重要健康政策。他強調，健康是基本人權、更是普世價值，台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年在全球疫情挑戰中與世界各國分享防疫物資、技術及經驗，持續對全球公衛體系帶來貢獻，未來還有許多影響健康的慢性疾病、癌症、跨國傳染病、超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，他將率領團隊積極面對，也有信心克服這些挑戰。

國健署長沈靜芬指出，慢性B、C型肝炎為台灣重要疾病負擔之一，為消除C肝，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」的核心策略，提供精準、全面且有效的篩檢與治療服務。從2003年起提供C肝干擾素治療到2017年全口服藥(DAA)治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療，使用經費約新台幣287億元。2020年擴大篩檢族群為45至79歲，2025年更放寬為39至79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

沈靜芬表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑金級標準，診斷率、治療率均達9成以上。在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及注射安全率皆維持百分之百。沈靜芬強調，未來國健署將持續加強篩檢、衛教，以提升民眾健康意識及治療的可近性。衛福部長石崇良則透過影片表示，在達成階段性消除C肝目標後，未來希望能進一步消除B肝。