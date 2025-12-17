台灣消除C肝「提前5年達標」領先亞洲各國 賴清德：年底向WHO申請認證

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「台灣領航 消除C肝」國際記者會（圖／總統府提供）

總統賴清德今（17）日上午出席「台灣領航 消除C肝」國際記者會時表示，在消除C型肝炎的戰役中，台灣可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，比WHO所提2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國；政府也預計在今年年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。

台灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定；今年可望在國際公衛史上，再次立下新里程碑，在消除C型肝炎戰役中，較WHO所提2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅，展現台灣守護人民健康的決心。

廣告 廣告

賴清德致詞時表示，回顧1984年，台灣是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，因為成果相當顯著，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力有更長足的進步。今年，台灣可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

賴清德說，今天參加這場記者會有很深的感觸，過去當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也非常大；他從政之後一直關注C肝防治進展，也期待在2025年能夠達成全面消除C肝的目標。因此，他非常了解今日的成果是集結各方力量、歷經千辛萬苦的過程才達成，也感謝不分中央與地方衛生機關、各級醫療院所、民間團體及國人同胞，全體總動員積極參與投入，努力預防、篩檢、治療，才有這個美好的成果。

賴清德表示，感謝前副總統陳建仁在2016年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝的行動，當年底政府馬上成立「國家消除C肝辦公室」；2017年開始把C肝口服新藥DAA納入健保給付，讓病友不需花大錢就能得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。

賴清德提到，2018年，他在擔任行政院院長時，核定「國家消除C肝政策綱領」，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」及「防治在地化」核心策略，全面推動C肝防治工作，也感謝今天在場的歷屆部長，包括林奏延、陳時中、薛瑞元、邱泰源，以及石崇良與所有同仁的全力促成與辛勞。

賴清德指出，過去幾年來，政府除持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐步放寬C肝口服新藥的健保給付條件，至今已有超過17.6萬名國人接受治療，成功率達98.4%。另外，針對一般地區、高盛行地區、山地離島以及糖尿病患者、注射藥物者、矯正機關收容人等特殊族群，也以精準公衛策略為基礎，為不同族群量身訂做C肝防治策略。再加上政府建立跨部門C肝消除進度資訊網絡，整合中央、地方與民間單位資訊系統，強化資源配置，透過即時監測與政策調整，不但讓台灣防治策略更創新、更具效率，而且更有韌性。

賴清德強調，台灣消除C肝的成果，已經獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾以及消除行動等4個層面，都被評比為最高等級標準。政府預計在今年年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。

賴清德表示，打造「健康台灣」是政府的重要目標，他去年上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，凝聚政府和民間的力量，一起推動「健康台灣深耕計畫」、「癌症治療三箭」、「三高防治888計畫」、「智慧醫療」、「長照3.0」等多項重要健康政策，就是希望透過更多政策作為守護國人健康。

賴清德指出，健康是基本人權，更是普世價值，不只涉及國家人民福祉，更攸關全人類生存的發展。台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系帶來貢獻。未來還有許多影響健康的慢性疾病、癌症、跨國傳染病、超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，他將率領團隊結合社會各界力量，也請現場所有專家學者鼎力相助，一起積極面對。台灣有信心克服這些挑戰，更樂意與世界各國交流經驗，共同促進人類健康福祉。

最後，賴清德再次感謝所有參與消除C肝工作夥伴長期辛勞與付出，並盼未來繼續與政府攜手努力，守護全民健康。

更多三立新聞網報導

賴清德訪中配麵店 國台辦氣炸喊：罔顧人倫騙不了兩岸同胞！

政院不副署「山窮水盡下的手段」 學者解析賴清德談話：總統再遞橄欖枝

新聞幕後／中共「福建號」闖台海遭我方監控 國安官員曝昔一詭異之處

批卓榮泰「不副署」耽誤市政！蔣萬安嗆賴清德：古今中外沒聽過在野獨裁

