台灣淨零轉型邁向系統性翻轉 賴清德下達7大任務落實減碳
國家氣候變遷對策委員會今天（22日）舉行第6次委員會議，為確保台灣淨零轉型由「階段性達成」邁向「系統性翻轉」，同時回應國際社會氣候治理趨勢，總統賴清德於會中作出7點裁示，要求行政團隊針對能源、產業、住商、運輸等領域落實減碳行動。
賴清德會後指示7要點，首先，在能源與產業轉型關鍵期，要持續拓展綠色能源的開發應用，請經濟部、農業部、環境部等部會主動盤點並排除法規障礙，建立具備「法制安定性」的環境，用制度的穩定，換取民間長期的投資信心，讓轉型路徑能夠更清晰、更順暢。
第二，在製造部門，我們要推動綠色數位雙軸轉型，將人工智慧導入生產線。請經濟部偕同數發部，積極輔導企業，運用智慧化管理，來優化良率與能效，並且協助高碳排產業，建立明確的減碳路徑，確保台灣產業在低碳時代維持國際競爭力。
第三，在住商部門，我們要推動從「被動節能」到「主動增值」的數位生活轉型。請內政部持續深化建築能效標示的應用，除了落實揭露，更要進一步結合公共部門誘因與民間資源，讓更多既有建築提升效能與補強安全，達成環境守護、居住品質與社會韌性提升的多贏的局面。
第四，在運輸部門，轉型不只是運具的更換，更是生活型態的重塑。請交通部在持續推動陸海空運具電動化與低碳化的同時，更要深化綠色運輸平台的數位整合，來展現減碳成果，並持續優化基礎建設與服務體驗，凝聚全民對綠色生活的「認同感」，優先選擇「低碳移動」。
第五，在農業部門，我們要落實以科學為本的效益開發。請農業部注重「公私協力」與「公正轉型」，並落實「永續商店媒合機制」與「產品碳標籤」，建立更透明、更具公信力的價值轉化模式，讓守護土地和海洋的生產者，能夠成為淨零轉型的獲利者，更能夠擁有一份光榮感。
第六，請國科會於國家研發布局時，秉持「以終為始」的精神，讓科技研發與人民生活場域深度結合，具體勾勒2050淨零生活的關鍵情境，發展因地制宜的解決方案，在降低負擔的同時，也提升生活韌性。
第七，請行政團隊，持續落實「六大創新制度」的推進，並納入「行政院國家永續發展委員會」報告與持續討論。
賴清德強調，這7項任務就是要讓台灣的轉型，不僅要有硬實力，也要有軟韌性。大家一起努力，讓台灣在變局中更堅韌，打造一個繁榮且光榮的永續家園。（責任編輯：殷偵維）
