台灣淪大盤子？蔡正元嘆關稅談判「僅換有限回報」：還得拿GDP 62.5%投資美國

期待已久的台美關稅談判終於有了結果，今（16）日確定，台灣將以直接投資2500億美元、間接投資2500億美元，總計5000億美元，換取關稅降至15%。對此，前立委蔡正元在節目《中天辣晚報》直批，台灣以極不對等的代價，換取有限且不成比例的經濟回報，長期而言，將對產業結構與國家安全造成嚴重衝擊。

蔡正元指出，台積電長期作為台灣經濟支柱，台股呈現「台積電漲、大盤漲；台積電跌、大盤跌」、「一家烤肉萬家香」的高度依賴結構。然而，隨著台美新簽訂的合作備忘錄（MOU），我國須對美國半導體、AI應用等電子製造服務領域投資2500億美元；同時以信用保證方式，支持金融機構提供2500億美元之企業授信額度，供相關上下游產業赴美投資。整體投入規模高達5000億美元，台積電未來在台灣的產能占比勢必下滑。

蔡正元質疑，美方要求約4成半導體產能移往美國，是否等同將台灣最具競爭力的產業「連根拔起」。他認為，台積電留在台灣，本身即具有戰略意義，一旦核心產能外移，美國對台灣的安全承諾反而可能降低。

蔡正元亦比較國際案例表示，日本投資美國5500億美元，約占其GDP的13.75%；韓國投資3500億美元，約占GDP的20.59%；但台灣GDP僅約8000億美元，卻被要求投資美國5000億美元，等同拿出GDP的62.5%。他直言，這樣的負擔比例遠高於日本與韓國，「結果我們得到的待遇是什麼？就是跟韓國、日本一樣，我不曉得這個這個生意是怎麼做的。」

嘆台灣僅換到「有限回報」 蔡正元：難以彌補產業外移損失

此外，蔡正元也對政府所稱「美國將投資台灣五大信賴產業」提出質疑，認為相關說法內容空泛，無法被具體印證。他接連質問，「所謂投資我們AI，我以為不過就是十億美金蓋一棟大樓，這樣可以嗎？」、「投資我們國防科技，我看不是吧？是我們國防採購他吧？」、「安全與監控是什麼意思？就是派2、3個教官來這邊晃一晃嗎？」、「請問台灣有什麼生物科技要投資？高端是不是？高端疫苗的技術哪裡來？不就是跟美國國家衛生研究院買的嗎？」，以及「什麼叫次世代通訊？不就是5G嗎？全世界最好的次世代通訊，6G、5G、5.5G在哪裡？就在隔壁（指中國）。」

蔡正元最後強調，全球談判案例中，鮮少有國家需付出如此高昂的經濟代價，僅為換取如此有限的回報；何況多數恐怕只是象徵性合作，甚至淪為台灣單方面採購，難以彌補產業外移的實質損失。

