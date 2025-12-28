台灣深夜爆7.0強震！日本議員心繫台灣：這絕不是他人的事情

國際中心／黃韻璇報導

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。日本神戶市議員上畠寛弘今（28）日一早就發文，強調「日本同樣是地震頻繁的國家，這絕不是他人的事情」，並喊話「日本與台灣彼此學習、相互合作，才能共同打造一個能夠守護生命與財產的社會」。

針對台灣地震，上畠寛弘28日一早發文表示，日本同樣是地震頻繁的國家，這絕不是他人的事情。他提到，「身為日本人，我們至今已多次經歷重大的地震災害，並在這些經驗中，累積了許多寶貴的教訓，以及在災害發生時保護生命所需的知識與應對方法」。上畠寛弘分享，特別是他所在的神戶市，在30年前曾經歷阪神・淡路大地震。那是一場伴隨著巨大犧牲與深沉悲痛的災難，但從中所獲得的經驗，至今確實被運用在防災與減災的各項措施之中。

日本神戶市議員上畠寛弘。（圖／翻攝自Youtube@攝徒日記Fun TV）

上畠寛弘喊話，在平時就做好防災準備，並建立能夠讓日台雙方共享這些經驗與教訓的機制，是非常重要的。強調日本與台灣彼此學習、相互合作，才能共同打造一個能夠守護生命與財產的社會。

此外他也提醒，當地震發生時，請務必優先確保自身的安全。待搖晃停止後，應儘速前往安全的避難場所。此外，為了因應萬一與家人失散的情況，平時就先確認好避難地點與聯絡方式，將有助於在關鍵時刻保住生命。

